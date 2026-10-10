El sábado, la Federación Portuguesa de Fútbol había anunciado inicialmente haber abierto un expediente disciplinario de explícita "urgencia" contra CR7. El jugador de 41 años quedó así suspendido de manera provisional, mientras la comisión disciplinaria delibera sobre una sanción tras su muy comentada marcha.

Sin embargo, esa misma noche se produjo un espectacular giro de guion. "La federación, el entrenador y todos los compañeros del equipo están de acuerdo: queremos que Cristiano vuelva. Doy por hecho que regresará ya durante el parón de selecciones de noviembre", declaró Proenca al margen de la inauguración del nuevo estadio del AF Porto.

Un desarrollo más que desconcertante en el culebrón sobre la superestrella. Sobre todo porque las normas internas de la federación contemplan en realidad que abandonar el campamento del equipo sin autorización conlleva una suspensión provisional automática. Ronaldo hizo que lo recogieran en un jet privado durante el larguísimo parón de selecciones, después de no haber sido titular en dos partidos consecutivos.

¿Qué ha hecho CR7? El culebrón sobre Cristiano Ronaldo

En un comunicado extremadamente largo, acusó al entrenador Jorge Jesus unos días después de haber faltado a su palabra. Además, el veterano desveló un plan de ocho puntos que, según dijo, Jesus no había cumplido. Entre ellos también había frases y una disculpa que el seleccionador de Portugal debería haber dicho en una rueda de prensa.

Aun así, Ronaldo se disculpó tanto con sus compañeros de equipo como con sus aficionados por su marcha y reconoció que su mala conducta también merecía consecuencias. "Tengo claro que para esta sanción no puede haber circunstancias atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo, y eso constituye una circunstancia agravante", explicó.

Entretanto, es completamente incierto cuál será ahora la sanción tras la sorprendente declaración de Proenca. En un principio se hablaba de una suspensión de hasta seis meses para todos los partidos internacionales. Tampoco se sabe cuándo anunciará su decisión la comisión. Siempre que esta siga teniendo algún peso después del paso al frente del presidente.