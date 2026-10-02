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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Traducido por

"Especialmente en el Bayern": una leyenda de Inglaterra aviva las especulaciones sobre el traspaso al FCB de un talento del Liverpool

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
Liverpool
R. Ngumoha

Se dice que el Bayern de Múnich ha tanteado a Rio Ngumoha, del Liverpool, y con ello ha provocado malestar. Aun así, una leyenda de los Reds le ve opciones al conjunto bávaro.

El exdelantero de la selección inglesa Emile Heskey lo justificó sobre todo por el atractivo de la plantilla del Bayern de Múnich, así como por el exitoso desarrollo de otros futbolistas ingleses en Alemania.

«Siempre habrá una cierta tentación cuando llaman clubes como el Arsenal, y muy especialmente el Bayern», dijo el jugador de 48 años al portal Rekatochklart. «En el Bayern, en realidad, solo se puede tener éxito.»

Según la valoración de Heskey, el camino de Harry Kane y Michael Olise, que pasó del Crystal Palace a la bay en el FCB, sirve de orientación para el extremo izquierdo de 18 años. Asimismo, Heskey se refirió a los hermanos Jude y Jobe Bellingham, que celebraron su irrupción en el Borussia Dortmund.

Rio Ngumoha Liverpool 2025-26 new kitGetty Images

¿Ha jugado ya Rio Ngumoha con la selección de Inglaterra?

Ngumoha disputó 19 partidos de liga con los Reds la pasada temporada y aportó dos goles. En la presente campaña, el extremo todavía espera su primer gol, pero el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, lo convocó por primera vez para la selección poco antes del Mundial y también lo incluyó para los actuales compromisos internacionales, donde recientemente disputó su segunda aparición contra la República Checa.

A pesar de su progresión deportiva, Heskey todavía ve margen de mejora en Ngumoha: «Es un regateador fantástico, pero ahora realmente tiene que centrarse en su eficacia en el último tercio: en los goles, las asistencias y su aportación al equipo.»

Sin embargo, el exprofesional considera poco probable una salida a corto plazo de Anfield Road, por ejemplo en la próxima ventana de fichajes de invierno. Ngumoha todavía tiene contrato en vigor con el club de la Premier League hasta 2028.

«Primero querrá consolidarse en el Liverpool antes de dar el siguiente paso», cree Heskey, aunque al mismo tiempo piensa que para el joven «habrá tentaciones».

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