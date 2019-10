Espanyol contra Ludogorets, por la Europa League: alineaciones, convocatorias, día, hora, noticias, cómo verlo y TV

No viajan a Bulgaria David López, Víctor Sánchez, Víctor Gómez, Pedrosa y tampoco Calero, lesionado. Melendo, Iturraspe, Pol Lozano y Campuzano entran en su primera lista con Machín.

