España vence a Austria y podría enfrentarse a Portugal en un partido decisivo

España se clasificó para los octavos del Mundial tras vencer 3-0 a Austria en Inglewood. En la siguiente ronda se medirá al ganador del Portugal-Croacia del viernes.

El campeón de Europa de 2024 impuso su ritmo desde el inicio, con Lamine Yamal, Dani Olmo y Aymeric Laporte generando peligro. Como se esperaba, Austria se defendió con seis centrocampistas para frenar el juego español.

Aun así, España se adelantó 1-0 por medio de Marc Cucurella tras un córner, aunque el gol fue anulado por obstaculización al portero Alexander Schlager. Finalmente, Mikel Oyarzabal marcó en un contraataque.

Tras el descanso España mantuvo el control, aunque sin ampliar la ventaja. Austria respondió con los cambios de Kalajdzic y Arnautovic; el primero cabeceó alto poco después.

La tarea de Austria se volvió casi imposible cuando Pedro Porro se colocó con inteligencia y remató de cabeza con fuerza desde cerca en el minuto 65. De repente, los octavos de final estaban muy cerca para el favorito al título del Mundial.

En los minutos finales Oyarzabal aprovechó un centro de Cucurella para cerrar el 3-0.

Austria, desmoralizada, se despidió del Mundial. El equipo de Luis de la Fuente buscará eliminar a Portugal o Croacia el 6 de julio en Dallas.