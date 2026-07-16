España sube la alerta por el Yamal y define la postura del Boro para la final

A pocos días de la final del Mundial 2026, crece la presión sobre España por las dudas sobre Lamine Yamal y Pedro Porro, antes del partido del domingo contra Argentina.

El cuerpo médico ha vigilado a Lamine Yamal y Pedro Porro tras vencer a Francia.

Según «Sport», el cuerpo técnico y el médico han optado por la prudencia con Yamal tras su intenso esfuerzo en el torneo, aunque lo dan como apto para la final.

El jueves se ejercitó al margen del grupo en el centro de entrenamiento de Red Bull en Nueva York.

Yamal, que llegó al torneo tras recuperarse de una lesión, ha jugado todos los partidos y ha realizado un gran esfuerzo por su selección.

Para evitar riesgos, el cuerpo técnico lo maneja con cautela.

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El jugador empezó la sesión con el grupo, pero se apartó durante el rondó y completó un programa de estiramientos en una alfombra especial, focalizado en la final del domingo en Nueva Jersey.

El informe médico asegura que estará listo para la final contra Argentina, en la que España busca su segundo título mundial, y destaca su gran ilusión por levantar la Copa.

Pedro Porro, con una leve distensión en los isquiotibiales, también estará listo.

El informe indica que se mantiene la misma precaución con Boro, designado mejor jugador de la semifinal ante Francia, pues el cuerpo técnico prefiere no arriesgar con un futbolista en un momento de forma excepcional.

Luis de la Fuente habló con ambos antes de atender al resto del grupo.

El entrenamiento incluyó un programa de recuperación: los suplentes hicieron ejercicios intensos, mientras que los titulares se limitaron a trabajos ligeros.

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