Cómo ver el España sub-17 vs China sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 1 20 nov 2026 - 11:00

España sub-17 y China sub-17 se enfrentan en el Grupo H del Mundial sub-17 de la FIFA. Ambas llegan con dinámicas opuestas a un partido que se perfila como decisivo en la fase de grupos.

España llega con interrogantes por despejar. En su reciente fase de clasificación europea logró una contundente victoria ante Liechtenstein, pero terminó con una derrota frente a Suiza. Además, su eliminación de la Eurocopa sub-17 anteriormente en 2026, tras derrotas ante Croacia y un empate frente a Italia, habrá llevado al cuerpo técnico a centrar aún más su atención en este torneo.

China, en cambio, lidera el Grupo H y llega a este encuentro como el equipo en mejor forma según la clasificación del grupo. Su posición de líder le da una clara ventaja, aunque la trayectoria de España en categorías inferiores impide descartarla.

Es un duelo entre una España que sabe que debe ganar y una China que tiene mucho que defender. El choque táctico entre dos filosofías futbolísticas muy diferentes añade interés al partido.

Para España, el Mundial sub-17 supone una oportunidad de empezar de nuevo tras unos meses difíciles. La plantilla tiene calidad para avanzar, pero le ha faltado regularidad en sus últimos resultados.

La trayectoria que ha llevado a China a lo más alto del grupo refleja su organización y eficacia. Ha demostrado que sabe sacar adelante los partidos, como muestra históricamente su balance en el Mundial sub-17.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el España sub-17 vs China sub-17, incluida la hora de inicio y las opciones de streaming en directo.

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