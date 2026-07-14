España se clasifica para la final del Mundial tras dar una lección magistral a una Francia impotente

España está a un partido de su segundo título mundial. El equipo de Luis de la Fuente venció 0-2 a Francia el martes en Arlington con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. La Roja disputará la final el 19 de julio contra Inglaterra o Argentina, que se medirán el miércoles a las 21:00 h (hora de los Países Bajos) en la otra semifinal. Francia se queda sin su tercera final mundialista consecutiva y jugará el sábado a las 23:00 h el partido por el tercer puesto.

Deschamps realizó dos cambios: Tchouaméni por Koné y Barcola por Doué. De la Fuente mantuvo el mismo once que venció a Bélgica.

En los primeros veinte minutos el duelo estuvo igualado, con ambos equipos presionando en el centro del campo. Francia intentó varios ataques sin éxito.

Justo antes del descanso, Lucas Digne, que está a punto de fichar por el París Saint-Germain, despejó sin ver a Lamine Yamal. El español fue derribado y el penalti señalado por el árbitro Iván Barton lo transformó Oyarzabal: 0-1.

Tras el descanso, Francia perdió por lesión a William Saliba, reemplazado por Maxence Lacroix, y se desorientó: perdió balones por descuido y mostró dudas en defensa.

Un pase errático de Maignan permitió un contraataque español: tras varios toques cortos y un taconazo de Olmo, Yamal asistió a Fabián, cuyo disparo se marchó fuera tras una ligera obstrucción. Francia no creó peligro antes del descanso; sus delanteros pasaron desapercibidos.

Al descanso Deschamps cambió a Koné por Rabiot y a Doué por Barcola, pero el juego francés siguió igual de pobre.

Poco antes de la hora de juego llegó el 0-2, merecido. Porro hizo una pared con Olmo y, solo ante Maignan, definió al primer palo: 0-2.

Una Francia impotente solo inquietó con un disparo de Mbappé al primer palo que detuvo Unai Simón y otro que, tras rozar a Cucurella, se marchó al lateral de la red. Deschamps agotó cambios con Akliouche y Cherki.

Los Bleus apretaron en el tramo final, crearon peligro, pero el muro español resistió. Así, tras 2010, el título mundial vuelve a estar al alcance de España, que el miércoles seguirá con interés el duelo entre Inglaterra y Argentina.