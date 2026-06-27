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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

España se beneficia de un error de Muslera y avanza a la siguiente ronda del Mundial tras un disputado encuentro con Uruguay

Uruguay vs España
Uruguay
España
World Cup

España se clasificó para los dieciseisavos del Mundial al vencer 1-0 a Uruguay, eliminada por un gol de Álex Baena tras un error del portero Fernando Muslera, sustituido después.

Uruguay, que necesitaba ganar, comenzó bien en Guadalajara y puso en aprietos a la zaga española y al portero Unai Simón, pero no supo aprovechar sus ocasiones.

Después, las ocasiones fueron escasas. España dominó la posesión, pero no logró superar el bloque defensivo charrúa. Rodrigo Bentancur rozó el gol con un disparo desde lejos que se marchó un metro por encima del larguero.

A cinco minutos del descanso, España golpeó. Llorente cedió a Baena, que se giró y chutó sin mucha fuerza; Muslera, en un grave error, dejó que el balón se le escurriera de las manos: 0-1.

El tanto llegó justo después de que Manuel Ugarte se lesionara la rodilla izquierda, posiblemente de gravedad.

En el descanso, Bielsa dejó a Muslera en el vestuario y, diez minutos después, retiró también a Valverde, lo que molestó al capitán.

En los minutos finales De la Cruz y Mathías Olivera probaron fortuna, pero sin éxito.

En el descuento España rozó el segundo al estrellar el balón en el larguero, y Uruguay reclamó un penalti por una supuesta falta sobre Federico Viñas que el árbitro no concedió. El marcador quedó 1-0.

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