¿España o Argentina? Un empate a cero deja a Portugal en una situación complicada

El 0-0 entre Portugal y Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 en la madrugada del domingo.

Ambos equipos generaron ocasiones, pero los porteros, Diogo Costa y Camilo Vargas, brillaron.

Portugal estuvo a punto de marcar en el 39, pero Vargas detuvo con maestría un disparo de Bruno Fernandes.

Cuatro minutos después, João Félix remató ligeramente por encima del larguero.

James Rodríguez respondió con un potente disparo que detuvo Diogo Costa, y así terminó el primer tiempo sin goles.

Costa volvió a brillar al detener un disparo de Jon Arias en el 66.

Davinson Sánchez marcó en el 90+1, pero se anuló por fuera de juego, y el 0-0 persistió.

Colombia lidera el Grupo 11 con 7 puntos y jugará ante Ghana en dieciseisavos.

Portugal, con 5 puntos, será segundo y jugará ante Croacia en la siguiente fase.

Si Portugal supera a Croacia, podría enfrentarse a España en octavos, siempre que la Roja avance.