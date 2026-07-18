España no pierde con este árbitro en la final... y fue él quien arbitró la última derrota de Argentina en el Mundial

La FIFA ha designado al esloveno Slavko Vinčić para arbitrar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Será su tercer partido en este Mundial, tras Brasil-Marruecos (1-1) y México-Ecuador (2-0).

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Ya pitó a Argentina en su debut en Catar 2022, cuando perdió 2-1 contra Arabia Saudí, su última derrota mundialista.

Con España ha dirigido cinco encuentros sin derrota: empató 2-2 con Colombia en 2017, luego empató 0-0 con Suecia en la Euro 2020 y, más tarde, venció 2-1 a Italia en la semifinal de la Liga de Naciones 2023.

En la última Eurocopa pitó dos encuentros: España 1-0 Italia y España 2-1 Francia en semifinales, según «Marca».

Redada y detención

Fuera del terreno de juego, Vintić vivió uno de los episodios más extraños de su carrera.

En mayo de 2020, durante la pandemia, acudió a una reunión privada en Soho Polje, Bosnia y Herzegovina, y aceptó un almuerzo en una granja con varios conocidos.

De pronto irrumpieron las fuerzas de seguridad bosnias y detuvieron a todos, pues el operativo buscaba desarticular una red de tráfico de drogas, prostitución y blanqueo de capitales.

Tras ser interrogado, quedó en libertad esa misma noche y regresó a su casa en Maribor.

Las autoridades confirmaron que no tenía relación con el caso y no enfrentó cargos, pero el episodio quedó como una de las anécdotas más extrañas en la vida de un alto cargo de la Unión Europea, que por casualidad se vio envuelto en una redada contra la mafia.