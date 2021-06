España no domina las áreas y le pueden los nervios

La poca contundencia en las áreas impidió a La Roja llevarse la victoria en un gris partido ante Polonia y necesitará ganar a Eslovaquia para pasar.

La Selección Española sigue encandenando sinsabores en la Eurocopa 2021. La palabra decepción fue la más repetida en las gradas de La Cartuja y se masticaba en el rostro de los aficionados que habían intentando tirar de su equipo para que empezara a encarrilar su clasificación a la siguiente fase.

La Roja no pasó del empate contra Polonia y se ha complicado la vida para clasificarse para los octavos de final del torneo continental. España no tuvo tramos de juego tan brillantes como en la primera parte ante Suecia pero la conexión entre Gerard Moreno, novedad en el once, y Morata le bastó para encontrar el gol que tanto se le había resistido. Superado el drama de la falta de pegada, el partido parecía ir cuesta arriba pero las dudas se trasladaron al otro área.

España permitió un disparo de Zielinski que se estrelló en el palo y un rechace de Lewandowski que Unai Simón sacó con una mano milagrosa. Fue el preludio de los que acabaría aconteciendo en la segunda parte cuando Lewandowski reivindicó su condición de The Best en 2020 sacando los colores a la zaga de Luis Enrique y especialmente a Aymeric Laporte, que perdió la posición ante el ariete que empató con un testarazo absolutamente imparable.

La rápida respuesta con el penalti provocado por Gerard Moreno parecía volver a despejar las dudas de España pero el fallo del ariete desde los once metros terminó por llevar a La Roja a un ataque de nervios. El barbilampiño equipo que estaba en el campo acusó la falta de horas de vuelo en este tipo de citas. La histeria generalizada también invadió a Luis Enrique, que acabó buscando el gol del triunfo sin nueve y quitando a algunos de sus mejores jugadores durante el encuentro como habían sido Koke o el propio Moreno.

Si ante Suecia, España tuvo que convivir con las críticas a la delantera, el duelo ante Polonia demostró que las dudas también están en un área propia en la que llegaron los errores en cuanto se ha puesto enfrente un delantero de primer nivel. Tocará remar para vencer a Eslovaquia y meterse en octavos pero lejos de progresar adecuadamente, España necesita mejorar.