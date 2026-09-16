España mueve ficha y ata al «mejor entrenador del mundo» para el Mundial de 2030

Luis de la Fuente ha ampliado su contrato con la Federación Española de Fútbol hasta el Mundial de 2030, según anunció este miércoles el presidente federativo, Rafael Louzan, a Diario AS.

De la Fuente lleva ya tres años como seleccionador de España. Tomó el relevo de Luis Enrique en 2023, después de que este se marchara tras el Mundial de Qatar.

Su nombramiento resultó ser todo un acierto. En 2024, De la Fuente ganó la Eurocopa con España en Alemania, tras derrotar a Inglaterra en la final.

Dos años más tarde, España también ganó el Mundial de Norteamérica bajo su dirección. En la final, el combinado nacional se impuso por 1-0 a Argentina.

El exentrenador, entre otros, del Athletic Club y del Alavés tenía contrato con la federación hasta mediados de 2028, pero ahora firmará hasta mediados de 2030.

Louzan desveló que la federación también querría seguir contando con el experimentado técnico después de 2030. «Va a renovar hasta 2030, y quizá incluso más allá», declaró el presidente.

«Tenemos al mejor entrenador del mundo. Los resultados lo confirman. En estos momentos estamos ultimando la documentación», concluyó.