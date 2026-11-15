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La Inglaterra de Thomas Tuchel se impuso en la lucha por el primer puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones al vencer 3-2 a España en el Riyadh Air Metropolitano. Terminó primera por diferencia de goles y puso fin a la racha de 43 partidos sin perder de los campeones del mundo.

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Las cifras finales apuntan a un asedio de España. La selección anfitriona tuvo el 64 % de la posesión, completó 462 pases frente a los 243 de Inglaterra y realizó 23 remates por nueve de su rival. Pero esos números esconden dos partidos muy distintos. Durante una hora, Inglaterra presionó a España hasta forzar sus errores y se puso 3-0 por delante. Tras la expulsión de Elliot Anderson en el minuto 63, España se lanzó al ataque, y solo James Trafford evitó un empate que la habría mantenido en cabeza.

El planteamiento táctico de Inglaterra

Tuchel dispuso un 4-2-3-1, con Declan Rice y Anderson por detrás de Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon, y Harry Kane en punta. Lejos de replegarse, Inglaterra fue a por España desde el pitido inicial. Tuvo el 69 % de la posesión en los primeros 11 minutos y su presión alta no dio tiempo a España para salir jugando desde atrás. En el minuto siete, Inglaterra robó el balón a la selección anfitriona cuando intentaba iniciar la jugada desde su campo, y un remate de primeras de Kane salió rozando el poste.

La banda izquierda fue la principal vía de ataque de Inglaterra. Según FotMob, el 46 % de sus ataques llegó por ese lado, donde Lewis Hall actuó casi como un extremo más. En el minuto nueve puso un peligroso centro de primeras, en el 18 propició un remate de Rogers y, un minuto después, entró conduciendo el balón en el área española.

Inglaterra también fue mucho más eficaz con el balón en los pies. Completó 18 de sus 20 regates y ganó el 65 % de los duelos a ras de suelo, con Bellingham encarando a la defensa española cada vez que recibía. Las jugadas a balón parado añadieron más presión. El primer córner de Inglaterra dio lugar a un remate de Bellingham desde cerca en el minuto dos, y otro saque de esquina obligó a intervenir de nuevo a Unai Simon poco después.

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Lo más importante es que Inglaterra generó las mejores ocasiones. Sus nueve remates sumaron 2,28 goles esperados (xG), y tuvo cinco ocasiones claras frente a las tres de España. Kane transformó un penalti en el tiempo añadido de la primera parte después de que Pau Cubarsi lo derribara, y España llegó al descanso sin un solo remate a puerta.

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El planteamiento táctico de España

Luis de la Fuente también alineó un 4-2-3-1, con Martin Zubimendi y Fabian Ruiz en el centro del campo por detrás de Lamine Yamal, Mikel Merino y Alex Baena, y Mikel Oyarzabal en punta. El plan de España pasaba por Yamal en la derecha, banda por la que llegó el 43 % de sus ataques. Eso convirtió el duelo entre Yamal y Hall en el enfrentamiento clave de la noche, ya que ambas selecciones atacaban por el mismo costado del campo.

En la primera parte, Inglaterra ganó ese duelo. España solo realizó cuatro remates antes de la expulsión de Anderson, todos antes del descanso y ninguno a puerta. Sus primeras ocasiones llegaron por medio de Pedro Porro, que sustituyó al lesionado Marc Pubill en el minuto 21 y estuvo cerca de marcar con un cabezazo y un disparo desde lejos.

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El duelo táctico

La respuesta de De la Fuente en el descanso fue un triple cambio: Dean Huijsen, Pedri y Fermin Lopez entraron por Cubarsi, Ruiz y Merino. Sin embargo, Inglaterra marcó dos veces en los primeros 12 minutos de la segunda parte. Ezri Konsa remató completamente libre de cabeza un córner de Rice en el minuto 53 y, cuatro minutos después, Bellingham habilitó a Ben White en el segundo palo para el tercero. Ninguno de los goles se debió a una superioridad por alto. Las dos selecciones ganaron exactamente 10 duelos aéreos cada una, y la ventaja de Inglaterra llegó de recuperar el balón y moverlo con rapidez.

El punto de inflexión llegó por un error de Inglaterra. Jarell Quansah perdió el balón en el minuto 63, Yamal se escapó hacia la portería y Anderson lo agarró por detrás. Anderson ya había cometido cinco faltas en el centro del campo, y esta le costó la tarjeta roja. Oyarzabal transformó el penalti dos minutos después.

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Desde ese momento, el partido fue de España. Realizó 19 de sus 23 remates después de la expulsión, mientras que Inglaterra solo logró uno, un disparo de Kane bloqueado en el minuto 74. Yamal estuvo en el centro de todo. Superó a Hall con más frecuencia, remató cinco veces en los últimos 20 minutos y asistió en el segundo gol.

Los ajustes durante el partido

La lesión de Zubimendi en el minuto 72 obligó a De la Fuente a mover ficha, y dio entrada a Nico Williams para aportar velocidad a España por ambas bandas. Tres minutos después, Gordon perdió el balón en el centro del campo, Yamal centró a la espalda de la defensa inglesa en un contraataque rápido y Williams marcó con un remate que entró tras tocar la cara interior del poste.

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Los cambios de Tuchel estuvieron dirigidos a proteger la ventaja. En el minuto 78 retiró a Kane para dar entrada a Myles Lewis-Skelly y dejó a Gordon como referencia en ataque. En el 83 sustituyó a Bellingham y Gordon por Djed Spence y Dominic Calvert-Lewin. Dan Burn entró por White en el minuto 89.

Inglaterra tuvo que defender su área y realizó 32 despejes, frente a los ocho de España. Una intervención de White en el último momento evitó un gol seguro de Williams en el minuto 84, y Trafford se encargó del resto. Terminó con seis paradas, incluidas dos de gran mérito, y se le atribuyó haber evitado 0,29 goles. La mejor llegó al final, cuando rechazó un disparo de Fermin y después desvió junto al poste el remate posterior de Aymeric Laporte. Simon, en cambio, hizo dos paradas y encajó 0,58 goles más de los esperados según los remates que recibió.

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Conclusión

La victoria de Inglaterra se cimentó en la primera hora. El equipo de Tuchel presionó arriba, atacó por la izquierda a través de Hall, se impuso a España en los duelos a ras de suelo y convirtió sus ocasiones en goles. La reacción final de España solo llegó después de la expulsión y de dos pérdidas de balón de Inglaterra. Bastó para convertir la última media hora en un asedio, pero no para superar a Trafford. Inglaterra acabó primera de grupo por diferencia de goles, y la larga racha invicta de España terminó en su propia capital.