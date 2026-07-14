España iguala la racha histórica de Italia... ¿Conseguirá batir el récord en la final del Mundial?

España avanzó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia y ahora espera al ganador de Inglaterra-Argentina.

España está a un paso de su segundo título mundial tras el de 2010.

Además, el encuentro dejó varias marcas históricas que reflejan el dominio actual de la selección.

Según «Squawka», España igualó el récord de Italia con 37 partidos sin perder, la racha más larga de la historia de las selecciones.

En estas 37 jornadas ha sumado 28 victorias y 9 empates, la misma marca que los Azzurri entre octubre de 2018 y septiembre de 2021.

Para quedarse sola al frente, España debe evitar perder la final.

Argentina podría igualar ese récord si no pierde mañana ante Inglaterra, pues suma 36 encuentros sin caer.

Según Stats Foot, es la segunda vez que España llega a la final del Mundial tras 2010 y la primera que un campeón de Europa lo consigue desde entonces.

Además, consiguió su primer triunfo por dos o más goles en eliminatorias desde el 3-0 a Suiza en octavos del Mundial 1994.

Además, Stats Foot recuerda que España ha alcanzado siete de las ocho últimas semifinales en grandes torneos, con la única eliminación en penaltis ante Italia en la Euro 2020.

Según Opta, España tiene el mejor porcentaje de éxito en semifinales de grandes torneos (7 de 8, 88 %) entre las selecciones europeas.