El brillo de la selección española bajo la dirección de Luis de la Fuente ya no se limita a los títulos y los resultados, después de que "La Roja" escribiera un nuevo capítulo histórico al convertirse en la selección con la racha más larga de partidos consecutivos sin derrota a nivel de selecciones, superando récords que ostentaban grandes selecciones como Italia y Argentina.

Según la emisora española "Cadena SER", la victoria de España sobre Inglaterra por 3-2 en Wembley prolongó la racha de "La Roja" hasta 39 partidos consecutivos sin perder, superando el récord anterior de Italia, que era de 37 partidos.

La última derrota de la selección española fue ante Colombia por 1-0 en un partido amistoso disputado en el estadio Olímpico de Londres, antes de iniciar posteriormente una racha excepcional en la que logró 30 victorias y 9 empates.

De este modo, España superó la cifra de Italia, que alcanzó los 37 partidos consecutivos sin derrota entre los años 2018 y 2021, mientras que Argentina poseía la tercera racha más larga en la historia de las grandes selecciones con 36 partidos, lograda entre los años 2019 y 2022, antes de su derrota ante Arabia Saudí en el inicio de su andadura en el Mundial 2022.

El récord de la selección española no fue el único logro destacado tras la victoria sobre Inglaterra, ya que Fabián Ruiz continúa escribiendo su propio registro con "La Roja", después de que su racha de partidos sin derrota con la selección alcanzara los 51 encuentros desde su primera aparición internacional en el año 2019.

Esta cifra se debe a que el jugador del París Saint-Germain no participó en la última derrota ante Colombia, por lo que ha estado presente en todos los partidos que ha disputado la selección española desde aquel encuentro sin sufrir una sola derrota.

Durante esta racha, Ruiz se proclamó campeón con España de la Liga de Naciones de la UEFA en el año 2023, y luego de la Eurocopa al año siguiente, antes de añadir el último título de Copa del Mundo a su palmarés, junto con su conquista de la Liga de Campeones de Europa con su club.

Asimismo, su destacado nivel durante el último periodo contribuyó a su inclusión en la lista de candidatos al premio del Balón de Oro, viviendo un año excepcional tanto en lo individual como en lo colectivo.

Ruiz todavía necesita 6 partidos más para igualar el récord que ostenta Carlos Marchena, quien disputó 57 partidos consecutivos con la selección española sin derrota entre los años 2002 y 2012, durante un periodo que fue testigo de la conquista por parte de España del Mundial 2010.