España fija el precio del oro... A los campeones del Mundial les esperan enormes premios

La Federación Española de Fútbol ha fijado las primas para los jugadores de la selección absoluta, tanto si ganan el oro como si quedan segundos, antes de la final del domingo contra Argentina.

Su camino en el torneo empezó con un inesperado 0-0 ante Cabo Verde, pero pronto se repuso con un 4-0 a Arabia Saudí y un 1-0 a Uruguay, lo que le dio el liderato del grupo.

En la fase eliminatoria venció 3-0 a Austria en dieciseisavos, Después venció 1-0 a Portugal en octavos, remontó 2-1 a Bélgica en cuartos y eliminó 2-0 a Francia en semifinales, avanzando así a la final contra Argentina.

Busca su segundo título tras ganar en Sudáfrica 2010.

Según reveló Miguel Ángel Díaz en Cadena Cope, recogido por ESPN, si España gana el título cada jugador percibirá 750 000 euros. Si quedan subcampeones, recibirán 440 000 euros cada uno.