España es campeona del mundo por segunda vez gracias al gol decisivo de Ferran Torres contra Argentina

España se proclamó el domingo campeona del mundo por segunda vez. El equipo de Luis de la Fuente dominó la final ante Argentina, que mantuvo el 0-0 en el tiempo reglamentario. En la segunda parte de la prórroga, con Argentina con diez por la expulsión de Enzo Fernández, Ferran Torres marcó el único gol en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey: 1-0.

Lionel Scaloni introdujo tres cambios respecto a la semifinal ante Inglaterra: entraron De Paul, Nico González y Molina por Paredes, Simeone y Montiel. España mantuvo el mismo once que venció 0-2 a Francia.

A pesar del arranque ofensivo de Argentina, España fue más peligrosa desde el inicio. Dani Olmo, referencia de Lamine Yamal, dispuso de la ocasión más clara tras un rebote en el área, pero Emiliano Martínez atajó su disparo.

España dominó la posesión y Argentina buscó contragolpes con pases en profundidad. En uno de ellos, Unai Simón salió de su área y cedió el balón a Julián Álvarez, cuyo control no fue suficiente para disparar con peligro.

Poco después, el árbitro Slavko Vincic sorprendió al no mostrar amarilla a Alexis Mac Allister tras derribar a Olmo. El partido se volvió más físico, con duelos intensos y jugadores buscando el beneficio de la duda del colegiado.

El encuentro se tornó tenso. Argentina falló en ataque pero se mostró sólida atrás. Solo un disparo de Oyarzabal inquietó a Martínez, quien poco después derribó al vasco cerca del círculo central y vio la amarilla.

Las cámaras se centraron en él, y poco después pidió el cambio. El exjugador del Ajax se retiró por su propio pie y fue reemplazado por Nicolás Otamendi, con lo que terminó la primera parte, muy decepcionante.

Un pase profundo justo tras el descanso pudo ser letal para Argentina, pero el remate de Álex Baena faltó dirección y Martínez lo atajó. Leandro Paredes ingresó y enseguida acumuló faltas, una de ellas sancionada con amarilla.

España dominó más tras la entrada de Ferran Torres, quien falló un cabezazo claro. Martínez creció y se hizo dueño del balón.

Messi permaneció desaparecido hasta el descuento, cuando su disparo fue bloqueado. España respondió con Nico Williams, quien también chocó con Martínez. Luego Fernández vio la segunda amarilla y se marchó expulsado.

Paredes cometió una falta torpe y se libró de la segunda amarilla; España respondió con un bonito disparo de Yamal al segundo palo, pero Martínez mantuvo viva a Argentina con una gran parada.

El partido se fue a la prórroga y, justo después de que Nico Williams fallara por centímetros un cabezazo, el delantero del Athletic Club marcó en el rebote. Vincic pitó el final tras una supuesta falta de Mikel Merino sobre Otamendi, que cayó tras un ligero toque. El VAR, Bastian Dankert, no intervino.

Argentina buscó llegar a los penaltis y, con faltas tácticas, intentó desestabilizar a España. Tagliafico sujetó a Yamal, que se giró indignado.

Pese a ello, España tuvo una gran ocasión para adelantarse cuando Merino, libre de marca, cabeceó fuera. La frustración crecía, aunque De la Fuente hizo todo lo posible por mantener a sus jugadores concentrados. Y funcionó.

Al minuto de la reanudación, Williams cabeceó atrás para Ferran, más rápido que los centrales y que Martínez: 0-1. El barcelonista pareció hacer el 0-2 acto seguido, pero el fuera de juego, aunque mínimo, fue correcto.

En los últimos instantes Argentina respondió con varios avisos: Giuliano Simeone falló dentro del área y el equipo de Scaloni se quedó sin el segundo título consecutivo. España celebra su primer Mundial desde 2010.