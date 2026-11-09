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El portero del Paderborn Nahuel Noll podría jugar tanto con Alemania como con España. Si recibiera una convocatoria, no se lo pensaría mucho.

En «Aktuellen Sportstudio», de la ZDF, el guardameta cedido al recién ascendido a la Bundesliga explicó, a una pregunta de Jochen Breyer, que podría plantearse jugar con la selección española.

«Me alegraría mucho», afirmó Noll ante la posibilidad de que Luis de la Fuente, seleccionador de España, se pusiera en contacto con él y lo convocara para una concentración. En ese caso, aceptaría la invitación.

El guardameta de 23 años, que pertenece al TSG Hoffenheim y juega cedido esta temporada en el Paderborn, ha disputado hasta la fecha siete partidos con las categorías inferiores de Alemania (sub-19 y sub-20), aunque todavía no ha sido convocado por la selección absoluta.

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Nacido en Múnich, Noll también puede jugar con la Furia Roja gracias a su madre, originaria de España. Habla español con fluidez, pero aún no ha recibido ninguna convocatoria, tampoco de la federación alemana. En principio, jugar algún día con una selección es tu «mayor deseo», explicó Noll.

Esta temporada, el portero es uno de los pilares indiscutibles del recién ascendido Paderborn. En parte gracias a sus buenas actuaciones, el SC ocupa un meritorio 13.º puesto en la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso directo.

La próxima temporada, Noll podría volver a jugar en el Hoffenheim, su club de origen, donde la etapa del portero titular Oliver Baumann podría estar llegando a su fin. Solo se plantearía un regreso definitivo «si juego», aseguró Noll.