España conquista un histórico título en el Mundial sub-15 de la FIFA mientras llega a su fin la celebración del fútbol juvenil

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La primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA ha concluido con España proclamada primera campeona de la categoría A. En una final muy disputada en el Baku Crystal Hall, la Roja se impuso por 3-0 a Chequia y se llevó el trofeo.

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España llegó a la competición como una de las favoritas y no dejó dudas sobre su calidad en el campo. En la final, disputada en el Baku Crystal Hall, la selección española logró una contundente victoria por 3-0 ante Chequia. Tiago Polo abrió el marcador en el minuto 12 con un espectacular disparo desde lejos. Bruno Fernandez amplió la ventaja en el minuto 23 y Adrian Bielsa marcó el tercero poco después, sellando un triunfo memorable para el seleccionador David Gordo y su equipo.

La victoria puso el broche a una campaña impecable de España, que comenzó el torneo con un triunfo por 4-2 ante Chile y ganó sus 10 partidos en Azerbaiyán, incluido el de dieciseisavos de final frente a Gales, resuelto en la tanda de penaltis.

Este es, además, el tercer título mundial consecutivo de España este año, tras sus victorias en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Este último triunfo pone de relieve el éxito del sistema español de formación de jóvenes futbolistas y su supremacía en el fútbol internacional en todas las categorías de edad.

Campeones mundiales en todos los niveles

La estructura pionera de la Copa Mundial Sub-15 y Festival de la FIFA se diseñó específicamente para maximizar la participación y el equilibrio competitivo. En lugar de emplear un formato eliminatorio tradicional, en el que los equipos quedan eliminados progresivamente y regresan a casa al cabo de unos días, el torneo se dividió en seis niveles. Así, todas las selecciones participantes disputaron varios partidos, adquirieron una valiosa experiencia internacional y tuvieron una oportunidad real de levantar un trofeo.

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El triunfo de España en el nivel A estuvo acompañado de celebraciones en las demás divisiones, reflejo del amplio alcance internacional del festival. Zambia conquistó el título del nivel B y mostró la creciente fortaleza del fútbol africano. Bielorrusia se llevó los honores en el nivel C, mientras que Tayikistán ganó el nivel D. La República Centroafricana se impuso en el nivel E y Nueva Zelanda se proclamó campeona del nivel F.

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La apuesta por la participación también dejó partidos muy entretenidos y con muchos goles. Durante la semana que duró el festival se disputaron 932 encuentros, en los que se marcaron 4.505 goles, una media de 4,83 por partido. Además, como muestra del gran éxito del torneo a la hora de fomentar la igualdad a escala mundial y dar a cada selección su momento de protagonismo, 187 de los 189 equipos participantes ganaron al menos un partido.

Premios especiales elegidos por los jugadores

Fiel al espíritu del festival, el torneo introdujo un sistema muy innovador para elegir a los ganadores de los premios. A diferencia de las competiciones tradicionales, en las que los galardones individuales como el Balón de Oro o la Bota de Oro ocupan un lugar destacado, los premios especiales de Bakú se centraron exclusivamente en los equipos.

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No hubo galardones individuales ni el habitual premio al juego limpio. En su lugar, los propios jugadores decidieron quiénes merecían un reconocimiento: los equipos votaron a las selecciones que más les impresionaron por su identidad distintiva, su unidad manifiesta y su energía extraordinariamente positiva.

A lo largo del torneo, los jugadores pudieron acceder a los documentos de votación en la Villa de los Atletas, lo que permitió que los reconocimientos reflejaran el respeto de sus compañeros. Se entregaron tres trofeos distintos para celebrar lo mejor de la cultura del fútbol juvenil:

Premio a la identidad distintiva : Otorgado a Samoa Americana en reconocimiento a su cultura, sus valores y su estilo de juego claros y constantes, así como a su excelente comportamiento tanto en los partidos como en las actividades del festival.

: Otorgado a en reconocimiento a su cultura, sus valores y su estilo de juego claros y constantes, así como a su excelente comportamiento tanto en los partidos como en las actividades del festival. Premio Unidos por el Fútbol : Entregado a Egipto por su unión y energía positiva. El galardón celebra una profunda unidad, visible tanto en el campo a través del trabajo en equipo como en su actitud colectiva fuera de él.

: Entregado a por su unión y energía positiva. El galardón celebra una profunda unidad, visible tanto en el campo a través del trabajo en equipo como en su actitud colectiva fuera de él. Premio a la energía positiva: Concedido a Esuatini por su entusiasmo inagotable, su capacidad de superación y su actitud positiva, reflejados en su lenguaje corporal, el apoyo desde el banquillo y su extraordinaria contribución al ambiente del festival.

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Al valorar estos galardones votados por los propios jugadores, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió a los jóvenes deportistas por encarnar el verdadero espíritu de este acontecimiento histórico. «Momentos como estos nos recuerdan por qué debemos seguir dando a cada talento la oportunidad de brillar», señaló en su página oficial de Instagram, «y demuestran una vez más que el fútbol es para todos, en todas partes».

Invertir en el futuro del fútbol

La magnitud y el éxito de la Copa Mundial Sub-15 y Festival de la FIFA son consecuencia directa del compromiso a largo plazo de la FIFA con el desarrollo del fútbol de base, respaldado en gran medida por el programa FIFA Forward.

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Al reunir a equipos masculinos de 189 federaciones miembro, 78 de las cuales nunca habían participado en una competición mundial en ninguna categoría de edad, el torneo demostró que el fútbol puede ser una verdadera fuerza igualadora a escala mundial cuando se destinan los recursos adecuados.

Infantino destacó la importancia decisiva de esta considerable inversión económica en la juventud. «Lo que ven aquí con este torneo sub-15, lo que ven con el trabajo que hemos realizado durante los últimos 10 años para invertir en el fútbol de todo el mundo», explicó el presidente de la FIFA, en referencia directa al aumento de la financiación de FIFA Forward.

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«Cuando asumí la presidencia de la FIFA hace 10 años, cada federación miembro recibía 250.000 USD al año. Un millón en cuatro años. El Consejo de la FIFA acaba de decidir que esta cantidad debe aumentar hasta los 25 millones de USD. Así que pasamos de un millón a 25 millones en un ciclo de cuatro años».

También subrayó que estos recursos financian directamente a la próxima generación de talentos y amplían el alcance del fútbol.

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«Ahora este dinero se invierte en estos chicos, en las chicas, en el fútbol juvenil y en el desarrollo del fútbol en todo el mundo. No es fácil. El dinero no llega por sí solo. Todos tenemos que trabajar muy, muy duro para generar estos recursos. Pero, gracias a ellos, podemos ofrecer más oportunidades a todos estos chicos y chicas de todo el mundo. Y por eso seguimos trabajando incansablemente para conseguir exactamente eso».

Con la conclusión de este primer festival, el legado que deja en Bakú es profundo y duradero. Los miles de jóvenes futbolistas que parten de Azerbaiyán se llevan consigo no solo una mejora de sus habilidades técnicas y una valiosa experiencia internacional, sino también recuerdos y amistades para toda la vida. Una prueba más de que el fútbol une de verdad al mundo.