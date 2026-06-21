España augura una nueva pesadilla... ¿Podrá Arabia Saudí hacer frente al fantasma histórico de Alemania?

En la segunda jornada del Mundial 2026, España dominó la primera parte ante Arabia Saudí y se adelantó 3-0.

La Roja impuso su estilo de posesión y presión alta desde el inicio, mientras que Arabia Saudí apenas pudo salir con el balón controlado.

Las cifras lo reflejan: 74 % de posesión para España, 26 % para Arabia Saudí, y un dominio absoluto en el centro del campo que anuló cualquier intento de reacción rival.

Además, España remató 17 veces (6 entre los tres palos), mientras que Arabia Saudí no realizó ni un solo disparo en todo el periodo.

Los goles esperados confirmaron la diferencia: 1,83 para España y apenas 0,01 para Arabia Saudí.

La situación recordó la goleada que Alemania le endosó a Arabia Saudí en 2002 (8-0), una de las peores derrotas en la historia del Mundial.

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La afición saudí teme que se repita una situación similar, sobre todo ante la continua presión española y el bajo nivel mostrado por la selección saudí respecto a su empate 1-1 ante Uruguay en la primera jornada.

España, decidida a borrar su tropiezo inicial, presionó alto, circuló rápido y aprovechó los espacios, desbordando constantemente a la defensa árabe.

Arabia Saudí necesita reaccionar tras el descanso: mejorar su defensa, conservar más el balón y aliviar la presión para no recibir más tantos ante uno de los favoritos.

La segunda parte dirá si España mantiene el dominio o si Arabia Saudí logra limitar daños en este duro examen del Mundial 2026.