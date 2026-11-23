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La selección española sub-17 logró una victoria histórica ante Fiyi por 15-0 y se aseguró una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial que se disputa en Catar, tras un recital ofensivo excepcional de sus jugadores liderado por Rafa Cruz, autor de cinco goles.

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La selección dirigida por David Cubillo selló su pase a la siguiente ronda tras arrollar a Fiyi en la segunda jornada de la fase de grupos.

El partido dejó una actuación brillante de varios talentos españoles: Rafa Cruz marcó cinco goles, mientras que Trujillano y Roberto Tomás firmaron tres cada uno.

Cubillo aprovechó el encuentro para introducir numerosos cambios en su once y dio la oportunidad a varios jugadores que habían salido desde el banquillo ante China en el partido inaugural.

Algunos futbolistas conservaron su puesto en el once, entre ellos Holmes, Kompany y Roberto Tomás, mientras que otros nombres tuvieron la ocasión de aparecer en la alineación titular.

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Rafa Cruz se erigió en la estrella del partido desde los primeros minutos, con dos goles antes de que se cumplieran los 10 minutos, fruto de sendos disparos precisos con la pierna derecha.

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Roberto Tomás añadió el tercero en el minuto 12, antes de que el jugador del Barcelona volviera a marcar dos goles más para completar su triplete, mientras Cruz y Trujillano seguían ampliando la renta.

La ofensiva española no se detuvo ahí: la selección cerró la primera parte con una ventaja abrumadora, después de que Trujillano sumara dos goles, Roberto Tomás completara su triplete y Kompany marcara otro más.

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Con el inicio de la segunda mitad, España mantuvo la presión en busca de batir el récord de la mayor victoria de la historia del torneo, en poder de Marruecos, que goleó 16-0 a Nueva Caledonia en la pasada edición.

La segunda parte trajo la participación de Yeremaya, que volvió a los terrenos de juego pese a haber llegado al torneo arrastrando una lesión, y Trujillano completó su triplete de penalti.

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Jorge Domínguez añadió dos goles a la salida de sendos córneres, mientras que Rafa Cruz elevó su cuenta a cinco tras marcar dos más, antes de que Yeremaya lograra perforar la red en el minuto 80.

Con esta victoria, España consiguió la mayor goleada de su historia en esta categoría, con 15 goles sin respuesta.

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La selección se prepara para medirse a Marruecos el jueves, en un esperado duelo que decidirá el líder del grupo, después de que ambas selecciones hayan asegurado ya su pase a la siguiente ronda.