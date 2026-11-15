España vs Inglaterra UEFA Nations League A Previa: alineación titular, lesionados y sancionados, última hora de los equipos y hora de inicio

Noticias del equipo

Luis de la Fuente no ha confirmado un posible once titular y no se han facilitado datos sobre lesionados o sancionados para España de cara al partido. Se añadirán novedades sobre el estado del equipo conforme se acerque el inicio del encuentro.

Del mismo modo, Thomas Tuchel tampoco ha publicado una alineación probable para Inglaterra y, por el momento, no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan más actualizaciones sobre la convocatoria en la previa del partido del domingo.

Previa del partido

España recibe a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid este domingo por la noche, en el cierre del Grupo A3 de la UEFA Nations League que decidirá qué selección termina primera de grupo.

Los de Luis de la Fuente llegan tras imponerse por 0-2 a la República Checa en Praga, un resultado que amplió su racha invicta a 43 partidos. La última derrota de la selección española se produjo ante Colombia en marzo de 2024.

Inglaterra viaja a la capital española después de vencer por 2-1 a Croacia en Wembley el jueves. Harry Kane transformó el penalti de la victoria en una noche en la que alcanzó su histórico partido internacional número 126, superando el longevo récord de Peter Shilton.

Ambas selecciones ya tienen asegurado su billete para los cuartos de final de la Nations League, pero el resultado del domingo tiene mucho en juego: el campeón de grupo obtendrá ser cabeza de serie en el sorteo de las eliminatorias de marzo de 2027.

España afronta el encuentro tras haber ganado sus cinco partidos de la fase de grupos y con el regreso previsto de Lamine Yamal, quien se perdió el viaje a Praga por unas molestias en la rodilla. El delantero del Barcelona había sido titular en 20 encuentros consecutivos antes de esa ausencia, sumando 17 goles y 13 asistencias en dicha racha.

Kane ha dejado claras las intenciones de Inglaterra. Tras la victoria del jueves, el capitán afirmó que el objetivo de la selección es terminar primera de grupo, señalando la derrota en el estreno ante España en septiembre como motivación para demostrar de lo que es capaz el equipo.

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UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

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Estado de Forma

España ha ganado sus cinco partidos del Grupo A3, convirtiéndose en la única selección con pleno de victorias en el sector. Su resultado más reciente fue un triunfo por 0-2 a domicilio ante la República Checa, y también se impuso a Croacia por 4-1 y 1-2 a lo largo de la fase. En sus últimos cinco encuentros, la selección española ha marcado 14 goles y ha encajado cinco.

Inglaterra también ha ganado sus cinco compromisos del grupo. Su última cita fue una victoria en casa por 2-1 frente a Croacia el jueves, y anteriormente firmó un contundente 7-0 ante el mismo rival y un 3-0 contra la República Checa. El combinado inglés ha anotado 16 goles y ha recibido cuatro en esos cinco partidos, aunque su única derrota en el grupo se produjo ante España en el encuentro inaugural de septiembre.

Historial de Enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en esta misma fase de grupos, cuando España venció a Inglaterra por 3-2 en septiembre. Anteriormente, la selección española derrotó al conjunto inglés por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024 celebrada en julio de ese mismo año. En los últimos cinco duelos directos, España suma tres victorias por una de Inglaterra, además de un empate, con un balance de 10 goles a favor por ocho de los ingleses.

Clasificación

En el Grupo A3 de la UEFA Nations League, España ocupa actualmente el primer puesto e Inglaterra el segundo antes de la última jornada.

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España ESP 5 5 0 0 14 5 +9 15 W W W W W 2 Inglaterra ING 5 4 0 1 16 4 +12 12 W W W W L 3 Croacia CRO 5 1 0 4 5 16 -11 3 L L L L W 4 Chequia CZE 5 0 0 5 2 12 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso











