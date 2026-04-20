«Esos dos países tienen un centro del campo mucho mejor que la selección holandesa»

Valentijn Driessen, del diario De Telegraaf, se muestra pesimista sobre la selección holandesa de cara al próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. A su juicio, pocos jugadores del equipo nacional destacan realmente en sus clubes.

En el pódcast Kick-Off se recuerda que Tijjani Reijnders, titular con la naranja, ya no es fijo en el Manchester City. «Hay más titulares que no juegan todos los partidos», añade Driessen.

«Será muy difícil para Holanda: ninguno es imprescindible en su club; casi todos son intercambiables», concluye Driessen, anticipando problemas para el equipo de Koeman en el Mundial.

«Haz cuentas: vas al Mundial con ese grupo y la cosa se complica», añade.

«Si tienes un centro del campo con Frenkie de Jong, Reijnders y Ryan Gravenberch, entonces sí que tienes un centro del campo fantástico», afirma su colega Mike Verweij, mucho más optimista sobre las posibilidades de la Oranje en el Mundial.

“Tendrías un buen centro del campo, pero no uno fantástico. Compáralo con el de Portugal, con los dos chicos del París Saint-Germain (Vitinha y João Neves) y Bruno Fernandes: otra historia”, compara con el campeón de Europa de 2016.

«Y mira a Francia: podrían alinear tres mediocampos mejores que el de Holanda», concluye, valorando más al subcampeón de 2022.