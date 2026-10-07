«Lo que cuente el entrenador o un compañero no se va repitiendo en público (salvo que se haya acordado antes). Eso tiene que ver con el honor», comentó Großkreutz en una publicación de Instagram de ran con una cita de la leyenda del S04 Ralf Fährmann de su libro «Schalke y yo - una historia de amor», que aparecerá a mediados de octubre.

Sport Bild había publicado recientemente por adelantado algunos fragmentos del libro, entre ellos una anécdota sobre una bronca del entonces entrenador del Schalke, Dimitrios Grammozis, de la temporada 2021/22. «¿Cómo puedo describirlo mejor? Tras un 1:2 en Düsseldorf, un día después tronó en el análisis del partido: "¿Queréis j*derme? ¿Queréis j*der a mi staff? Podéis j*der a vuestras novias de Insta, pero no a mí"», reveló Fährmann en el pasaje del libro comentado por Großkreutz, sobre cómo Grammozis les había echado una bronca a él y a sus compañeros de equipo por aquel entonces.

«Eso no se hace», insistió Großkreutz en su pódcast Viertelstunde Fussball en dirección a Fährmann, que ya ha puesto fin a su carrera. «Yo también sé muchas cosas de compañeros. Lo que ha dicho uno, lo que quizá me ha confiado. Eso se queda conmigo. Ese tipo de cosas se quedan en el vestuario», subrayó Großkreutz, que aun así invitó a Fährmann al pódcast junto a su copresentador Cornelius Küpper.

Kevin Großkreutz no ganó ningún derbi del Ruhr contra Ralf Fährmann

Großkreutz y Fährmann se enfrentaron directamente siete veces, la primera, por cierto, todavía en categoría sub-19. En diciembre de 2005, Großkreutz logró entonces un 1:1 con el juvenil A del LR Ahlen ante la cantera del Schalke con Fährmann, Benedikt Höwedes o Mesut Özil. Großkreutz adelantó a los de Ahlen y solo poco antes del final pudo igualar el S04 por medio de Giuseppe Pisano.

De los seis enfrentamientos en el fútbol profesional, tres fueron derbis del Ruhr entre el BVB y el S04, de los cuales dos cayeron del lado del Schalke de Fährmann y uno terminó con un empate sin goles.

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Como iconos de los dos archirrivales, Großkreutz y Fährmann están unidos, al menos en el sentido deportivo, por una cierta aversión natural. «Cuando salía al campo a calentar en Dortmund, mi primer acto oficial era siempre escupir con ganas en dirección a la Südtribüne, el "Muro Amarillo". En la "Süd" hay más de 20.000 locos que nos desean la muerte a todos. Escupir era siempre mi saludo especial para ellos», desveló Fährmann, muy oportunamente.

Mientras que Großkreutz, nacido en Dortmund, es un ferviente seguidor del BVB desde niño, Fährmann se había marchado con 14 años del Chemnitzer FC al lejano Gelsenkirchen y más tarde dio el salto al primer equipo del S04. Aunque el final de su etapa en el Schalke no estuvo en absoluto exento de ruido de fondo, los Königsblauen siguen firmemente en el corazón de Fährmann. «Por mucho que he intentado ignorar al Schalke, no lo consigo. Sigo todos los partidos por televisión y deseo tanto a los aficionados el éxito deportivo. A pesar de todo: amo al Schalke. Esa es la verdad», subraya el jugador de 38 años en su libro.