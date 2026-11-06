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Koni De Winter ha rechazado la convocatoria de Bélgica para los partidos de la Liga de Naciones de este mes contra Turquía e Italia, y Mark van Bommel ha advertido al defensa del AC Milan de que su decisión tendrá consecuencias a largo plazo. De Winter no ha disputado ni un minuto en los cuatro partidos de la fase de grupos que Bélgica ha jugado hasta ahora, pese a ser titular habitual en su club.

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Van Bommel explica la ausencia de De Winter

De Winter no estará disponible para los partidos de Bélgica contra Turquía el 12 de noviembre e Italia el 15 de noviembre, tras decidir no incorporarse a la concentración. Según informa Calciomercato.com, el central del Milan no ha disputado ni un minuto en los cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones que su selección ha jugado hasta ahora, contra Italia, Francia y Turquía.

Van Bommel anunció su convocatoria el viernes y abordó la situación en rueda de prensa. «Koni De Winter no está porque no se sentía cómodo con su situación y decidió no venir. Es su decisión, no puedo hacer nada al respecto», afirmó.

Van Bommel advierte de consecuencias a largo plazo

Van Bommel, que explicó que De Winter estaba descontento por la falta de minutos en el Mundial y en los últimos meses, reveló que había hablado personalmente con el defensa antes de anunciar la convocatoria.

«Hablé con él y le expliqué la situación como entrenador, exjugador y padre», añadió. «Hay que aceptarlo, pero tiene consecuencias a largo plazo. Tiene 24 años y es una persona responsable». Los medios belgas han interpretado esas palabras como una señal de que De Winter, que suma ocho internacionalidades, tampoco será convocado en los próximos parones de selecciones.

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De Winter, habitual para Amorim en el Milan

La falta de minutos de De Winter con Bélgica contrasta claramente con su papel en el club. Llegó al Milan procedente del Genoa en el verano de 2025 por unos 20 millones de euros y disputó 26 partidos en su primera temporada, en la que marcó un gol.

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A las órdenes de Ruben Amorim, se ha consolidado como central titular por delante del lesionado Matteo Gabbia y esta temporada ha disputado 10 partidos de la Serie A y cuatro de la Europa League. Sin embargo, tuvo dificultades en la derrota por 0-2 en casa ante el Ferencvaros el jueves. Por su parte, su compañero en el Milan Diego Moreira ha sido convocado por Bélgica.

¿Qué les espera a De Winter y Bélgica?

De Winter se centrará ahora en su rendimiento con el Milan, mientras Bélgica prepara su visita a Turquía el 12 de noviembre.

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Van Bommel volverá a contar con Jeremy Doku tras la recuperación de su lesión del delantero del Manchester City, lo que supondrá nueva competencia para Mika Godts por su puesto. Jari De Busser es uno de los cuatro porteros convocados.