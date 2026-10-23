Klopp se mostró crítico con el sistema táctico del entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, durante el descanso del partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal (2-2) en DAZN .

Kahn se pronunció ahora al respecto: «Primero tuve que pensar si es seleccionador nacional o sigue siendo analista de fútbol. Fue una declaración típica de un analista de fútbol. Creo que Jürgen Klopp debería tener claro que, por supuesto, también podría interpretarse como una crítica al entrenador de un club».

En aquella entrevista, durante el descanso del partido, cuando el marcador era de 1-1, Klopp explicó cómo estaba analizando el juego. Preguntado por si seguía el encuentro con especial atención a los internacionales alemanes, respondió que hacía años que había dejado de ver un partido de fútbol de forma «normal».

A continuación, Klopp habló del comportamiento defensivo del Bayern: «Todavía no he terminado de entender qué hace el Bayern sin balón y quiero seguir aprendiendo. A veces defiende de forma híbrida, a veces al hombre, luego no defiende al hombre, sino en zona. Sigo aprendiendo, digámoslo así».

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¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre el papel de Harry Kane en el Bayern?

Al seleccionador alemán le llamó especialmente la atención el comportamiento de Kane. «Acaban de decir: “Harry Kane está hoy en todas partes”. Con balón, eso me parece perfectamente bien. Pero cuando veo a Harry Kane en la última línea, y no en un bloque bajo, sino en la presión en el centro del campo, entonces...», dejó Klopp la frase sin terminar, aunque después añadió: «Pero no soy el papa del fútbol, todos pueden hacer lo que quieran. Aun así, todavía no he terminado de entenderlo».

Para Kahn, el seleccionador alemán cruzó una línea con estas declaraciones. El exportero también estableció un paralelismo con unas palabras de Klopp sobre su predecesor, Julian Nagelsmann, durante el Mundial, cuando dijo que Nagelsmann «todavía» era seleccionador alemán. «Ya empezó entonces con aquella declaración sobre Julian Nagelsmann, para mí problemática, que supuestamente hizo en un momento de euforia, cuando dijo que todavía era seleccionador alemán», afirmó Kahn.

El expresidente de la junta directiva del Bayern apeló a la solidaridad entre entrenadores. «Creo que aquí también se trata, en cierta medida, de compañerismo entre entrenadores. Y creo que, especialmente, un seleccionador nacional debe saber muy bien lo que dice. Porque eso podría llevar, como está sucediendo ahora mismo, a que debatamos sus palabras. Me sorprendieron porque normalmente no se oyen cosas así de un seleccionador nacional», explicó Kahn.

En la rueda de prensa posterior, el entrenador del Bayern, Kompany, también fue preguntado por las palabras de Klopp. El belga zanjó el asunto con una respuesta muy breve: «No voy a decir nada al respecto. Siguiente pregunta».

A Kahn también le sorprende el papel de Harry Kane

Por su parte, Kahn también se mostró sorprendido por el papel de Kane. «Contra el Arsenal tuve por primera vez la sensación de que el equipo en su conjunto actuó con algo más de cautela. Que Harry Kane, que también tiene cualidades en el centro del campo, aunque solo sea porque puede dar pases extraordinarios, baje alguna vez a esa zona, está bien. Se puede entender. Pero que juegue junto a su propia área, sinceramente, me pareció cuando menos cuestionable», dijo Kahn.

«Es normal» que un delantero «también baje alguna vez al centro del campo, porque allí también tiene cualidades. Por ejemplo, su capacidad de pase», añadió Kahn. «Pero, por supuesto, hay que tener cuidado de no desordenar todo el sistema con ello. Y de que los demás se encuentren de repente con su delantero centro en el punto de penalti. Dudo que el entrenador realmente quisiera eso».