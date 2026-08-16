Palhinha no entró en la convocatoria contra el Leipzig porque se está gestando un traspaso. «Hay negociaciones. Y hay negociaciones en las que podría producirse un traspaso. Por eso hoy no queríamos correr ningún riesgo», dijo después Eberl, y añadió entre risas: «Es un proceso largo, sin que pueda anunciar nada.»

Después de que Eberl hubiera declarado ya el viernes que las negociaciones con el Aston Villa habían fracasado, ahora presuntamente se trata de un cambio al Newcastle United. Hasta ahora siempre se había dicho que para el Bayern solo entraba en cuestión un traspaso definitivo. Pero el sábado Eberl no descartó una cesión: «Hoy en día hay muchísimas posibilidades diferentes de asegurar determinadas cosas. Si tienes una cesión en la que alguien dice que está dispuesto a pagar una cantidad alta por el préstamo, entonces también habría que aceptarlo.»

Palhinha llegó en 2024 a Múnich procedente del Fulham FC por 50 millones de euros, pero no cumplió las expectativas depositadas en él. En la pasada temporada, el mediocentro de 31 años jugó cedido en el Tottenham Hotspur, aunque no se concretó un traspaso definitivo. Para uno de ese tipo, el Bayern pide unos 25 millones de euros, aunque ahora podría acabar de nuevo en una cesión. El Newcastle busca un sustituto para Bruno Guimaraes, y también está en la conversación Felix Nmecha, del Borussia Dortmund.

Sacha Boey entró desde el banquillo contra el Leipzig

Al mismo tiempo, Eberl elogió el comportamiento de Palhinha en los entrenamientos como «100 por cien profesional». Lo mismo vale para Sacha Boey, que también debe salir. Sin embargo, en el caso del lateral derecho de 25 años, por ahora no se está gestando ningún traspaso. Contra el Leipzig, Boey entró ya en el minuto 9 tras la lesión de Konrad Laimer y después ofreció una buena actuación.

«Sacha tiene calidad, no hay ninguna duda de eso», dijo Eberl. «Pero si miro nuestra plantilla, normalmente en el lado derecho tenemos a Stanisic y Laimer. Eso convierte a Sacha en el tercer lateral derecho y eso no le hace justicia a nadie. Las lesiones pueden cambiar las cosas. Pero quedarnos con Sacha porque quizá Konny se pierda una semana es un error financiero y, en términos deportivos, también es un error por honestidad hacia el chico.»

El Bayern les ha dicho «con total transparencia» tanto a Palhinha y Boey como al extremo izquierdo Bryan Zaragoza (24), que actualmente arrastra molestias, «que no van a desempeñar ningún papel con nosotros en la nueva temporada». Boey jugó cedido la pasada segunda vuelta en el Galatasaray de Estambul, Zaragoza en la AS Roma.