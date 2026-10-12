Tras la separación en mayo de 2023, pasó bastante tiempo hasta que se calmaron las aguas en torno al despido del ex presidente del consejo de dirección en la Säbener Straße.

Su hermano Axel Kahn lo ve ahora con serenidad. «Oliver está bien con ello, no le ha quedado ningún resentimiento. El gen Kahn se encarga de eso», afirmó el hombre de 60 años. Con un guiño, el exjugador del KSC añadió: «Levantarnos y seguir adelante es una de nuestras mayores fortalezas. Eso siempre ha caracterizado a Oliver. La vida no se compone solo de buenos momentos, sino también de malos».

Su hermano no descarta en absoluto que el Titán vuelva a trabajar en el fútbol profesional, aunque le da un consejo claro. «Mi consejo para Oliver sería que disfrutara de una buena jubilación. Pero no: solo tiene 57 años. Si llega una oferta de trabajo hecha a su medida y que, desde su punto de vista, pueda desempeñar con éxito, seguro que la escucharía», explicó Axel Kahn.

Por otra parte, el mayor de los dos hermanos observa con preocupación la evolución del sector. Al campeón de la Liga de Campeones de 2001 «ya no le recomendaría necesariamente el negocio del fútbol. Todo gira ya únicamente en torno al éxito rápido y a muchísimo dinero. Cifras surrealistas a costa de los jugadores y de las personas. Y cuanto mayor te haces, más extrema es la carga psicológica. No sé si merece la pena volver a pasar por eso».

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¿Cuándo fue despedido Oliver Kahn del Bayern de Múnich?

La etapa de Kahn en la cúpula directiva del Bayern de Múnich fue extremadamente turbulenta. A principios de 2020, el exguardameta de talla mundial se incorporó al consejo de dirección del club muniqués y, en verano de 2021, sucedió a Karl-Heinz Rummenigge como presidente de ese órgano. Tras una temporada 2022/23 marcada por las turbulencias, el consejo de vigilancia decidió prescindir de Kahn y del entonces responsable del área deportiva Hasan Salihamidzic en la última jornada, justo antes de la conquista del campeonato alemán.

Para Axel Kahn, este tipo de prácticas no son nuevas en Múnich. «En el Bayern siempre ha habido luchas internas. Ahora también se ve una y otra vez con Max Eberl. Da la impresión de que tiene que justificarse por todo y defender su puesto, pese a tener un historial bastante limpio y haber hecho un buen trabajo», afirmó sobre la situación actual.

A su juicio, está claro cómo se reparte el poder en el club: «Al final, Uli Hoeneß siempre tiene la última palabra. Pero ¿de qué estamos hablando? Del club más exitoso del mundo. Allí, dirigir es la disciplina más exigente».