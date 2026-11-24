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El centrocampista Vitaly Janelt contribuyó con un auténtico golazo a la victoria por 4-0 del Brentford ante el Everton en la Premier League el lunes por la noche.

En el minuto 67, Janelt recibió el balón a algo menos de 30 metros de la portería rival, se lo acomodó y pudo rematar sin apenas oposición. El internacional alemán aprovechó el espacio, ¡y de qué manera! Su potentísimo zurdazo desde unos 25 metros entró por la escuadra. Jordan Pickford, portero de la selección inglesa y del Everton, no tuvo ninguna posibilidad de pararlo.

Janelt, capitán del Brentford, firmó en general un buen partido en el doble pivote y participó, entre otras cosas, en la jugada del gol que abrió el marcador. Tras el encuentro, el centrocampista concedió una divertida entrevista a Sky Sports.

Cuando le entregaron el premio al mejor jugador del partido, Janelt preguntó, en referencia a los dos goles de su compañero Keane Lewis-Potter: «¿Aunque Keano haya marcado dos goles?». El periodista se lo confirmó y bromeó: «Eso podéis discutirlo en el vestuario». Janelt se rio y se limitó a decir: «Me lo quedo».

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El futbolista de 28 años, que llegó a Inglaterra procedente del VfL Bochum en 2020, es una pieza fundamental del Brentford. El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, convocó a Janelt por primera vez con Alemania en septiembre . El jugador, nacido en Hamburgo, formó parte de la amplísima lista de 44 futbolistas de Klopp.

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Vitaly Janelt debutó con Alemania a principios de octubre

En el 2-0 ante Serbia de principios de octubre, Janelt entró poco antes del final y disputó así su primer y, hasta ahora, único partido internacional. Sin embargo, Klopp no lo convocó para los partidos de noviembre en Serbia y contra Países Bajos, para los que redujo considerablemente la lista de Alemania.

Getty Images

No obstante, si sigue rindiendo a un nivel alto y constante, Janelt podría volver a ganarse una convocatoria con Alemania. Esta temporada ha disputado hasta ahora 12 partidos con el Brentford entre todas las competiciones, y el golazo ante el Everton fue ya su tercer tanto. Con la contundente victoria sobre los Toffees, el Brentford subió al sexto puesto de la Premier League y sus ambiciones son grandes.

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«Tenemos que ser más constantes, pero como club podemos marcarnos objetivos ambiciosos», subrayó Janelt. El sábado le espera un partido a domicilio ante un Manchester United sumido en una profunda crisis . Después, Janelt y sus compañeros se enfrentarán a dos equipos de primer nivel: el Arsenal, líder de la tabla (2 de diciembre), y el Manchester City (5 de diciembre).