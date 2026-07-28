«El año pasado, antes del parón invernal, me esforcé activamente para cerrar un traspaso de Read al Bayern de Múnich», explicó Dennis te Kloese, ahora en el club mexicano CF Monterrey, en una entrevista con De Telegraaf. Según explicó, se habló de una cifra de traspaso de unos 25 millones de euros. Además del club muniqués, también hubo clubes de Inglaterra interesados en el lateral derecho.





Read firmó un gran inicio de temporada con el Feyenoord de Róterdam y así entró en el radar de los grandes clubes internacionales. El plan de te Kloese era «cerrar un traspaso, dejar a Givairo medio año más en el Feyenoord y que se marchara en verano. Pero entonces Givairo se lesionó dos veces. Eso nos trastocó los planes».

Read sufrió una lesión muscular en el muslo en noviembre. En enero celebró su regreso, pero tras una sola aparición volvió a estar varias semanas de baja. De no haber ocurrido eso, «probablemente habríamos llegado a un acuerdo con el Bayern, porque las negociaciones ya eran muy concretas».

Givairo Read, ahora vinculado con el Nottingham Forest

Debido a su historial de lesiones, el club muniqués acabó apartándose de Read y en su lugar se decidió por el fichaje de Nathaniel Brown. El internacional alemán de 23 años se marchó de Fráncfort a Múnich por 50 millones de euros tras su irrupción con la selección alemana en el Mundial.

Mientras tanto, Read volvió a tener minutos con regularidad en la recta final de la temporada, pero no logró entrar en la convocatoria neerlandesa para el Mundial. Actualmente, el jugador de 20 años está siendo vinculado con un traspaso al Nottingham Forest. Sin embargo, según se informa, el Feyenoord rechazó recientemente una oferta de 22 millones de euros.