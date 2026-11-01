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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

«¡Eso no me gusta nada!»: Hansi Flick esquiva una pregunta sobre el Bayern tras alcanzar un hito con el FC Barcelona

Primera División
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
H. Flick
L. Yamal

Tras dos derrotas consecutivas, el Barça volvió a ganar con otra goleada. La victoria que supuso un hito para Flick no fue la única cifra sorprendente de la noche.

¡6-1 ante el Alavés! El Barcelona vuelve a la senda de la victoria tras el 2-4 en la Liga de Campeones ante el PSG y el 1-2 en el Clásico frente al Real Madrid.

La novena victoria en la décima jornada de LaLiga, disputada el sábado por la noche, fue también la número 100 de Flick como entrenador del Barcelona. El exseleccionador de Alemania, que ganó el triplete con el Bayern de Múnich, solo necesitó 131 partidos para alcanzarla. Perdió 21 encuentros y empató diez. Sus jugadores marcaron 375 goles y encajaron 153, con una media de 2,37 puntos por partido, casi tan vertiginosa como en su etapa en el Bayern. Entonces, Flick promedió 2,53 puntos en 86 partidos.

«Eso no me gusta nada. El equipo es diferente y la situación es completamente distinta», dijo Flick después del partido, al ser preguntado por los paralelismos entre los dos FCB. «Ahora mismo todo pinta bien, pero sé lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol. Miro al pasado para aprender de los errores, pero mi filosofía es mirar hacia adelante».

Flick se convirtió en el octavo entrenador de la historia del FC Barcelona en alcanzar las 100 victorias. Solo uno lo hizo más rápido: Luis Enrique, hoy en el PSG, llegó a esa cifra en su partido número 126.

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«Esto no se trata de mí, sino del equipo, de la afición y del club», dijo el técnico de 61 años. «Todos estamos contentos y la afición se lo merecía después de las últimas semanas. La conexión entre el equipo y los aficionados es asombrosa en estos momentos».

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Lamine Yamal y Raphinha siguen firmando cifras increíbles

El récord de Flick no fue el único dato destacable del desigual duelo ante el Alavés.

El Barça suma ya 46 goles esta temporada en once partidos. Esa cifra solo se había superado una vez en el mismo tramo, hace más de 80 años. Entonces, en la temporada 1940/41, el Athletic de Bilbao arrancó con 49 tantos.

Raphinha elevó su cuenta personal esta temporada a 15 goles. En el siglo XXI, solo Cristiano Ronaldo superó esa cifra tras once partidos: en 2014 comenzó la temporada con 18 tantos para el Real Madrid.

Y aún hay más: Lamine Yamal es el jugador con más participaciones de gol en las cinco grandes ligas esta temporada, con 23 (12 goles y 11 asistencias). Su compañero Raphinha ocupa el segundo puesto en Europa, con 17.

El Barça lidera LaLiga con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. El Real Madrid le sigue en tercera posición. El martes, el equipo de Flick se medirá al Aston Villa y a su expupilo Leon Goretzka. El fin de semana siguiente llegará el gran duelo de la liga española, cuando el Atleti reciba al Barça.

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