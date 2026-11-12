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El presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha mostrado comprensión ante el revuelo por el polémico gesto de celebración de Felix Nmecha.

En el pódcast de «colourFIELD tell-a-vision», Watzke habló en profundidad sobre el debate en curso. Considera comprensible que el departamento de aficionados y apoyo del club se haya pronunciado y haya pedido que el Borussia Dortmund se distancie claramente de la campaña «The King’s Return» y de la red «Ballers in God».

«El departamento de aficionados tiene todo el derecho a abrir un debate así. Estuve el lunes en su asamblea general anual. Era evidente que quienes se sintieron molestos por algunos aspectos de su celebración eran una clara mayoría. Por eso hay que tomárselo en serio y debatirlo», dijo Watzke.

Tras marcar dos goles el sábado en la victoria del BVB por 2-1 ante el SV Elversberg, Nmecha volvió a llamar la atención con un gesto de celebración con el que expresó su apoyo a «The King’s Return», una campaña que pertenece a «Ballers in God». Para hacerlo, simuló quitarse una corona de la cabeza y, arrodillado, depositarla en el césped frente a él.

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A la red evangélica «Ballers in God» se le acusa de defender posturas cristianas conservadoras y de condenar, entre otras cosas, la homosexualidad como pecado y el aborto como «el plan de Satanás».

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¿Qué pasará con Felix Nmecha y su gesto de celebración?

Según Watzke, si Nmecha solo hubiera querido manifestar su fe, podría haber celebrado el gol de otra manera. Pero, tal como lo hizo, considera que el debate está justificado: «Si marca un gol y señala hacia arriba con los índices, todo el mundo sabe también que quiere dar gracias a Dios. Y también puede hacer la señal de la cruz, por supuesto. Pero depositar la corona en el césped está, naturalmente, un poco vinculado a Ballers in God. No quiero juzgarlo. Cuando veo lo que defienden, el código de valores fundamentales del Borussia Dortmund y la visión de Ballers in God tampoco son del todo compatibles».

Según Watzke, tanto en el club como en el departamento de aficionados se ha generado la impresión de «que se quiere establecer un vínculo con Ballers in God». Y el BVB quiere distanciarse claramente de ello. «No queremos eso en nuestra casa», dejó claro.

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Watzke añadió: «Le he dicho: “Felix, si sientes que esto divide a los aficionados, quizá también te des cuenta de que no deberías volver a hacerlo”. Quiere pensárselo. Hemos tenido una conversación magnífica con él. Hicimos una videollamada de una hora. Ahí estamos ahora y él reflexionará sobre ello. Espero que encontremos una solución razonable».

Sin embargo, el presidente del Dortmund no quiso atribuirle malas intenciones a Nmecha: «Felix Nmecha me cae muy bien. Tenemos una relación muy, muy buena y hablamos con frecuencia. Yo, como católico practicante, soy el último que querría prohibirle a alguien rezar. No se trata de eso en absoluto. También es legítimo. La única cuestión que estamos debatiendo con él es la segunda parte de su celebración».

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El club y el jugador ya mantuvieron una conversación en la que se le explicó a Nmecha el alcance de su gesto. Según informaciones de los medios, el BVB desea que el internacional deje de hacer esa celebración en el futuro. El propio Nmecha también había subrayado que con su celebración no pretendía apoyar a ninguna organización ni fomentar la intolerancia o la discriminación.