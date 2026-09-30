Aunque entiende perfectamente que la ocupación del centro del campo de la selección alemana "es un gran tema", en la rueda de prensa del miércoles por la noche pidió mucha más paciencia a la opinión pública.

"Llevo 25 años siendo entrenador de fútbol y en toda mi vida un doble pivote nunca ha funcionado después de cinco días. Eso no es posible", subrayó Klopp en la víspera de su tercer partido como seleccionador alemán, este jueves en Múnich contra Serbia. Con Kimmich y Nmecha, las lógicas dificultades iniciales "no tienen absolutamente nada que ver", prosiguió Klopp. "Cero. Nada. Tampoco jugaron así en el Mundial. Jo jugó atrás a la derecha y Felix de interior. También es un interior, pero en determinados momentos es un seis."

La paciencia durante un proceso que quiere poner en marcha en el equipo de la DFB también implica "que no evaluemos a los jugadores de inmediato. (…) El entrenador es nuevo y recibe tiempo, pero los jugadores ya no lo tienen. ¿Qué locura es esa? Este deporte solo funciona a través del equipo, y eso es lo que tenemos que desarrollar". Klopp dejó claro: "Los chicos quieren jugar un fútbol muy bueno y exitoso, y vamos a llegar a eso. El problema es que nuestro desarrollo se produce bajo la lupa de la opinión pública y se evalúa cada día".

¿Cómo fue el centro del campo de la selección alemana en los dos partidos disputados hasta ahora bajo Jürgen Klopp?

Tanto en su estreno internacional en Países Bajos (1-1) como en la decepcionante derrota en casa por 0-1 ante Grecia del domingo, Klopp había apostado en el centro del campo por Kimmich como seis posicional y por Nmecha como uno de los dos jugadores alrededor del capitán. La otra media posición por delante de Kimmich la ocupó en Países Bajos Nadiem Amiri, mientras que contra Grecia fue sorprendentemente el debutante Bambase Conte quien la ocupó.

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Sobre los problemas iniciales, entre otros en las posiciones de seis y de ocho, Klopp recurrió además a una comparación gráfica: "Si montas un ballet, no es que nosotros lo seamos, y después de cuatro días tienen que actuar, entonces se chocan unos con otros. Nosotros no hemos hecho eso, para que quede claro", dijo el técnico de 59 años.

Como ni Kimmich ni Nmecha forman parte de la segunda convocatoria de Klopp para los partidos contra Serbia y el domingo en Grecia, y ya han abandonado la concentración, el seleccionador alemán está obligado a remodelar su centro del campo. Contra los serbios podrían ser titulares Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt y Florian Wirtz.