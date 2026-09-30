Aunque entiende perfectamente que la ocupación del centro del campo de la selección alemana "es un gran tema", advirtió en la rueda de prensa del miércoles por la noche que hace falta bastante más paciencia por parte de la opinión pública.

"Llevo 25 años siendo entrenador de fútbol y en toda mi vida, después de cinco días, nunca ha funcionado un doble pivote. Eso no es posible", subrayó Klopp el día antes de su tercer partido como seleccionador alemán, este jueves en Múnich contra Serbia. Con Kimmich y Nmecha, eso no tenía "absolutamente nada que ver" con las lógicas dificultades iniciales, continuó Klopp. "Cero. Nada. Tampoco jugaron así en el Mundial. Jo jugó atrás a la derecha y Felix de ocho. También es un ocho, pero en ciertos momentos es un seis."

De la paciencia durante un proceso que quiere impulsar en el equipo de la DFB también forma parte, "que no evaluemos a los jugadores de inmediato. (…) El entrenador es nuevo y recibe tiempo, pero los jugadores ya no tienen más. ¿Qué locura es esa? Este deporte solo funciona a través del equipo, y ese equipo tenemos que desarrollarlo". Klopp dejó claro: "Los chicos quieren jugar un fútbol muy bueno y exitoso, y lo conseguiremos. El problema es que nuestro desarrollo se produce bajo la lupa de la opinión pública y se evalúa cada día".

¿Cómo fue el centro del campo de la selección alemana en los dos partidos disputados hasta ahora con Jürgen Klopp?

Tanto en su debut internacional en los Países Bajos (1:1) como en la decepcionante derrota en casa por 0-1 contra Grecia del domingo, Klopp apostó en el centro del campo por Kimmich como seis posicional y por Nmecha como uno de los dos jugadores alrededor del capitán. La otra media posición por delante de Kimmich la ocupó Nadiem Amiri en los Países Bajos y, contra Grecia, sorprendentemente el debutante internacional Bambase Conte.

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Sobre los problemas iniciales, entre otros en las posiciones de seis y de ocho, Klopp recurrió además a una comparación gráfica: "Si montas un ballet, no es que nosotros lo seamos, y después de cuatro días tienen que actuar, entonces se atropellan unos a otros. Nosotros no hicimos eso, para dejarlo claro", dijo el técnico de 59 años.

Como ni Kimmich ni Nmecha figuran en la segunda convocatoria de Klopp para los partidos contra Serbia y el domingo en Grecia, y ya se han marchado, el seleccionador alemán se ve obligado a reconstruir su centro del campo. Contra los serbios podrían salir de inicio Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt y Florian Wirtz.