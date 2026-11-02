El Real Madrid gana con comodidad
El Madrid logró una cómoda victoria por 3-0 ante el Racing Santander en El Sardinero. Sin embargo, el triunfo a domicilio quedó eclipsado por una decisión muy polémica de señalar penalti en una acción en la que intervino Mbappe.
El penalti se señaló tras una acción en la que intervino el delantero francés. La decisión desató de inmediato el debate: los críticos cuestionaron que hubiera falta y la llamativa ausencia de intervención del VAR.
Mourinho cuestiona la decisión del VAR
Mourinho no tardó en dar su opinión sobre la polémica jugada. El entrenador explicó que revisó las imágenes en una tableta y enseguida consideró que los árbitros habían cometido un error claro.
«Las cambian tanto, y los pequeños detalles son tales que la gente no sabe que lo de [Aurelien] Tchouameni nunca es penalti por el rebote del balón», explicó Mourinho en la web oficial del club. «Nunca es penalti. Cuando el árbitro señaló penalti, me quedé tranquilo porque, desde 60 metros de distancia, no pude verlo. Pero después, cuando lo vi en el iPad, pensé que, si el VAR no se equivocaba, eso no era penalti.
«Para mí, el árbitro estuvo técnicamente muy bien y fue disciplinado. Sacó un par de tarjetas amarillas y nada más. Fue un partido duro y disputado. Para mí, está claro que no era penalti».
Related Topics
Un exárbitro reclama más coherencia
El exárbitro Gonzalez coincidió plenamente con la dura valoración de Mourinho. Criticó con contundencia la falta de coherencia de los responsables del VAR y comparó la jugada con una situación similar ocurrida horas antes en el partido entre el Getafe y el Sevilla.
«Si el VAR ha intervenido en el Getafe-Sevilla por una mano en la cara, tiene que intervenir en esta; de lo contrario, no hay coherencia arbitral», argumentó Iturralde Gonzalez, según recoge Mundo Deportivo.
El distinto criterio aplicado en los dos partidos con tan poco tiempo de diferencia le dejó perplejo. Concluyó: «¿Por qué en una hora ha intervenido en Getafe y no en Santander en una acción muy, muy similar? Para mí, no es penalti».
La atención se centra en los próximos partidos
El polémico penalti acabó ayudando al Madrid a sumar los tres puntos a domicilio. El Real Madrid se centrará ahora en sus próximos compromisos nacionales y europeos. El equipo de Mourinho visitará al AEK el miércoles en la Champions League y después se enfrentará al Valencia el fin de semana.