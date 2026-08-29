El jugador de 18 años entró al campo en el minuto 74 con el 2:0 en el marcador en sustitución de Konstantinos Karetsas. Sin embargo, el italiano no tuvo mucho tiempo para mostrar su calidad. Apenas dos minutos y medio después de su entrada, llegó tarde a un duelo con Albert Grönbaek y golpeó al jugador del Hamburgo en el tobillo con la pierna estirada. El árbitro Felix Zwayer no dudó mucho y mostró al joven, en consecuencia, la tarjeta roja.

Su frustración se desató después también fuera del césped. El atacante lanzó una botella varias veces contra una pared en los pasillos interiores del estadio. Una de ellas golpeó precisamente el escudo del BVB con toda su fuerza. Entre los aficionados del Dortmund, esta escena difícilmente habrá caído bien.

Anton sale en defensa de Inacio; Matthäus critica la escena del BVB

Tras el pitido final, el capitán Waldemar Anton mostró aun así comprensión por su compañero en una entrevista con Sky. "Son emociones, Dios mío. Eso forma parte de esto. No creo que lo diga en serio. Queda mal, pero esas son las emociones que salen de dentro de uno. Prefiero a un jugador así, que esté enfadado, a que no le importe". El exinternacional récord Lothar Matthäus opinó lo contrario y criticó: "Eso me parece incluso peor que la falta. Al final es el logo, y eso no se puede hacer".

Sobre la falta en sí, Anton dijo: "Por supuesto que es una acción brutal. Es un jugador joven y entró con mucha motivación. Empieza un poco antes. En la segunda parte estuvimos algo imprecisos. Naturalmente, es molesto para el chico, porque tiene unas cualidades enormes. Recibir una roja así es máximamente amargo".

Después, Inacio también recibió el apoyo del entrenador Niko Kovac. El técnico del BVB no quiso reprocharle nada a su jugador por la acción. "Llegó tarde, pero no tiene que irse expulsado por eso. Le golpea, se puede pitar. Acabo de entrar ahora mismo al vestuario. El chico estaba allí sentado llorando. Uno puede imaginarse cómo se sintió el chico. Primera roja aquí como profesional de la Bundesliga en este estadio. Desde luego no le hizo ningún favor al equipo. Pueden imaginarse lo que pasa por la cabeza de un chico así".

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Preguntado por lo que le había transmitido después a su pupilo, Kovac respondió: "La vida sigue. Eso no se hace a propósito. Tiene que aprender de ello. Eso es lo que queremos. El chico lo vive con emoción".

Para Inacio fue apenas su segundo partido oficial de la temporada en curso. El atacante ya había tenido minutos en la Supercopa contra el FC Bayern (1:2). El italiano había celebrado su debut con el primer equipo la pasada temporada, antes de ascender definitivamente en verano del equipo reserva a la plantilla profesional.

La expulsión de Inacio no fue, sin embargo, la única mala noticia para el BVB este sábado. En el triunfo liguero, además, la gran incorporación Giannis Konstantelias, que marcó el 2:0, tuvo que ser sustituido posiblemente por una grave lesión de rodilla. El próximo compromiso del BVB llega ya el martes: en la primera ronda de la Copa de Alemania se medirá al Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club.