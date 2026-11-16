«¡Eso me da miedo!»: Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, tiene una gran preocupación tras una nueva lesión

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La estrella del Bayern Alphonso Davies se ha mostrado muy abatido tras sufrir una nueva lesión con la selección canadiense.

«Estoy un poco frustrado y enfadado. Estar lesionado nunca es agradable, especialmente cuando tienes que lidiar con una lesión tras otra en la parte posterior del muslo. Siempre intento mantener una actitud positiva en los momentos difíciles, pero ahora mismo es frustrante», declaró el lateral izquierdo en una entrevista con el portal One Soccer.

El jugador de 26 años tuvo que ser sustituido por lesión a los cinco minutos del partido de la selección canadiense contra Guatemala, disputado el sábado. Davies resbaló al retroceder dentro de su propia área durante un ataque de los centroamericanos. Consiguió levantarse para bloquear el posterior disparo a puerta, pero después se sentó sobre el césped para indicar que no podía continuar. De camino al banquillo, negó con la cabeza, visiblemente frustrado.

El segundo entrenador de Canadá, Mauro Biello, habló después de una posible «lesión en la parte inferior del cuerpo». Se espera un diagnóstico preciso tras el regreso de Davies a Múnich a principios de semana.

Anuncios Anuncios

Desde la rotura del ligamento cruzado que sufrió en marzo de 2025, Davies ha tenido que lidiar en repetidas ocasiones con lesiones musculares. Entre otras cosas, se perdió gran parte del pasado Mundial, celebrado en su país.

Related Topics

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

¿Cuánto tiempo estará Alphonso Davies de baja en el FC Bayern Múnich?

Davies aún no puede decir con exactitud la gravedad de la lesión actual. «Hay algo de lo que estoy seguro: algo hay», afirmó. «Haber tenido cuatro lesiones en la parte posterior del muslo es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si sufres la misma lesión una y otra vez, en algún momento algo podría ceder y entonces estaríamos hablando de una operación. Es algo que me da miedo. Es realmente duro».

Ahora quiere hacer todo lo posible por «mantener una actitud positiva», centrarse en su «recuperación e intentar volver lo antes posible y de forma segura».

Anuncios

Aun así, Davies vuelve a sentir una gran frustración, sobre todo porque la lesión se produjo de nuevo con la selección: «Cada vez que juego con la selección, solo quiero jugar al fútbol por mi país y estar ahí fuera con los chicos. Ya han pasado casi dos años. Ese es el tiempo que hace desde la última vez que me puse la camiseta y jugué un partido completo, o siquiera una parte».

Davies había mostrado últimamente un buen nivel en el FC Bayern Múnich e incluso llegó a llevar ventaja durante un tiempo en la competencia con Nathaniel Brown, fichaje de verano, por el puesto en el lateral izquierdo, antes de sustituir con solvencia al lesionado Luis Díaz en el extremo izquierdo.

Anuncios

Esta temporada suma 15 partidos entre todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias.