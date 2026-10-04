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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
SID
Traducido por

«Eso hace que su tarea sea especialmente difícil»: los ex capitanes de la DFB Oliver Kahn y Michael Ballack se pronuncian en el debate sobre Joshua Kimmich

UEFA Nations League A
Grecia vs Alemania
Grecia
Alemania

Los ex capitanes de la selección Oliver Kahn y Michael Ballack valoraron de forma bastante crítica el debate actual sobre Joshua Kimmich. En ese contexto, el capitán de la DFB solo salió relativamente bien parado.

«Klopp lo ha apartado un poco para estos dos partidos, para ver cómo funciona el grupo sin él», dijo Ballack este domingo en RTL sobre la estrella del Bayern, que a su pesar no pudo estar en la segunda convocatoria del seleccionador Jürgen Klopp.

«Con eso no lo debilita», subrayó sin embargo Ballack durante la previa de la revancha de la Nations League en Grecia, «y tampoco veo a nadie que ahora mismo pueda reemplazarlo».

Klopp está probando sus opciones, «va por dos vías, y eso me parece completamente bien». En consecuencia, el debate «no llega en el momento adecuado».

También Kahn sigue considerando al capitán del DFB, Kimmich, como un jugador importante para la selección. Sin embargo, tras un cambio de seleccionador, cada uno tiene que volver a demostrar su valía: «Todos deben tener la sensación de que tienen que ganarse su estatus».

Kahn no ve a Kimmich en una posición nada fácil, ya que «ha tenido la mala suerte de jugar en selecciones que no fueron especialmente exitosas. Para una figura de liderazgo como Joshua, es importante que los demás lo admiren. Y para eso le faltan esos éxitos. Eso hace que su tarea sea especialmente difícil. Hay que hacerse la pregunta: ¿es esta la solución óptima?»

FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDGetty Images

¿Es Kimmich de clase mundial como seis, Michael Ballack?

Ballack tampoco considera a Kimmich fuera de toda duda. El exjugador de 50 años esquivó la pregunta de si consideraba a Kimmich de clase mundial en la posición de seis, y explicó que ve al futbolista de 31 años más fuerte como lateral derecho, «con todas sus cualidades, así es también como se formó. Ahí era de clase mundial para mí».

Lothar Matthäus ve a Kimmich «por supuesto fijo, si rinde». Pero si otro juega mejor en la posición del capitán en el centro del campo defensivo, dijo el récordman de internacionalidades, «Kimmich lo tendrá difícil». En el 2-0 contra Serbia convencieron Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof.

Klopp, por ahora, resta importancia al debate sobre si Kimmich sigue siendo necesario. El sábado evitó responder a las preguntas al respecto durante su rueda de prensa. «Me rindo. Haced lo que queráis», dijo.

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