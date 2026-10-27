Así lo informa el experto en fichajes Florian Plettenberg, de Sky. «En verano hubo contactos preliminares. Se mantuvieron conversaciones entre bastidores y el fichaje habría sido posible», afirmó sobre el interés del Bayern por el internacional croata que disputó el Mundial. Vuskovic había sido cedido por su club, el Tottenham Hotspur, al Hamburgo para la temporada 2025/26 y destacó allí por sus grandes actuaciones y estadísticas.

Sin embargo, el HSV no pudo permitirse el fichaje definitivo del central que deseaba y Vuskovic acabó pasando de los Spurs al Brighton por 54 millones de euros. Allí se convirtió de inmediato en titular a las órdenes de Fabian Hürzeler y formó parte del once inicial de las Gaviotas en todos los partidos de la Premier League.

Según la información, el FCB también estaba, en principio, muy interesado en Vuskovic. «En verano, el Bayern decidió no ficharlo porque dijo: apostamos por Upamecano, apostamos por Tah y apostamos por Min-jae Kim», explicó Plettenberg.

¿Por qué no quiso el Bayern fichar a Luka Vuskovic?

El surcoreano Kim, en particular, mejoró en la recta final de la pasada temporada y se ha convertido en una alternativa real a Jonathan Tah, con quien actualmente se reparte los minutos como acompañante de Dayot Upamecano. Antes, Kim había sido considerado un posible candidato a salir del Bayern, pero ahora en el FCB ya no se habla de ello.

Según la información, por ahora queda descartado un nuevo intento del Bayern por fichar a Vuskovic. «Ahora mismo no es una opción de fichaje porque, incluso si el Bayern fuera a por él el próximo verano, ¿cuánto costaría? ¿70, 80, 90 millones de euros?», afirmó Plettenberg, en referencia al buen inicio del croata en la Premier League, después de que ya fuera caro el pasado verano.