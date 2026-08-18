Según informa Sky, ahora también el Arsenal está interesado en Sebastian Krug, jefe de scouting del BVB. Según esa información, recientemente hubo conversaciones entre el campeón inglés y Krug en Londres.

Ya hace poco se había informado de otros interesados de la Premier League. Así, también Newcastle United y el eterno rival del Arsenal, el Tottenham Hotspur, habrían puesto sus ojos en Krug.

El técnico de 43 años lleva mucho tiempo trabajando para el Borussia y en septiembre de 2022 ascendió a la cúpula del área de scouting. En los últimos años, Krug fue decisivo en varios fichajes de peso; entre otros, lideró la llegada de Jude Bellingham y Erling Haaland al Dortmund.

¿Deja el BVB? El contrato del jefe de scouting Krug sigue vigente hasta 2028

Ambos reportaron al BVB, como es sabido, importantes beneficios por traspasos. Según se informa, Krug mantiene una relación bastante estrecha con Jobe Bellingham, que llegó al Borussia desde el Sunderland en 2025.

La salida de Krug sería un duro golpe para el subcampeón alemán. El contrato del exitoso ojeador de talentos sigue siendo válido hasta 2028.