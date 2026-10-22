«Eso es un sacrilegio»: Joe Cole tacha de «simplemente inaceptable» la crítica de Bruno Fernandes a las tácticas de Michael Carrick tras la derrota del Manchester United ante el Como en la Champions League

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El exinternacional inglés Joe Cole ha criticado duramente a Bruno Fernandes por cuestionar públicamente las tácticas de Michael Carrick tras la contundente derrota del Manchester United. El comentarista, que no se muerde la lengua, arremetió contra el capitán del United por desautorizar a su entrenador en directo por televisión después de culpar al cuerpo técnico de la pasividad del equipo.

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Un comentarista carga contra el capitán del club por sus declaraciones

Cole se quedó atónito después de que Fernandes cuestionara públicamente el planteamiento de Carrick tras la dura derrota del miércoles en el norte de Italia. El equipo de Cesc Fabregas en la Serie A tuvo el 55 % de la posesión y desmanteló sin dificultad a su rival de la Premier League. La polémica llega una semana después de que el defensa Lisandro Martinez criticara a los responsables de los fichajes en Old Trafford tras una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Sus declaraciones en televisión provocan duras críticas

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La incapacidad del United para romper el ritmo del Como dejó a Carrick bajo una intensa presión, pero las declaraciones de su capitán en televisión recibieron críticas aún más duras en el plató. En TNT Sports, el excentrocampista de Inglaterra Cole condenó después sus palabras: «[Está] cuestionando claramente la táctica. Da igual si tiene razón al hacerlo. Eso es un sacrilegio».

«He jugado a las órdenes de entrenadores con cuyas tácticas no estaba de acuerdo. Puedes decírselo a un amigo o a tu mujer, pero no puedes salir a hablar como capitán del club y cuestionar al entrenador. Ni siquiera lo hace abiertamente. Si vas a salir a decirlo, sé valiente y dilo sin rodeos.

«Dice algo así como: “Podríamos haber hecho esto, pero eso depende del entrenador”. Seguramente cree que ha sido listo, como si pudiera decir: “Bueno, en realidad no lo he dicho, míster”. Has dicho lo que has dicho: crees que se equivocaron con la táctica. Puedes pensarlo, no pasa nada. Puedes ir mañana al despacho del entrenador y decirle: “Creo que te equivocaste, míster”. Habladlo cara a cara».

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Cole contrastó la actual falta de disciplina en Old Trafford con la época dorada del club: «Salir ante todo el país, siendo el capitán del club, y cuestionar al entrenador es sencillamente inaceptable. Bruno se ha equivocado mucho. Si eres el capitán del Manchester United, no puedes salir a cuestionar la táctica. Eso no habría pasado con Sir Alex Ferguson».

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El centrocampista señala las instrucciones conservadoras del cuerpo técnico

La polémica estalló después de que el United permitiera a su rival italiano llevar la iniciativa durante todo un encuentro muy desigual, lo que llevó al capitán visitante a señalar las instrucciones conservadoras de su cuerpo técnico.

En declaraciones a TNT Sports tras el pitido final, Fernandes afirmó: «La decisión de no presionar hombre a hombre es del cuerpo técnico. Pero, a veces, cuando das demasiado el balón a estos equipos, ganan confianza. Tienen a tantos jugadores por detrás del balón que te hacen correr mucho y generan frustración».

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Preguntado por si el planteamiento táctico había sido erróneo, añadió: «Eso les corresponde valorarlo al entrenador y al cuerpo técnico, no a mí. Solo he dicho que creo que a veces tenemos que ser más valientes bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba y hacer que se sientan incómodos».

Sus palabras llegaron después de que Martinez reclamara «más de nuestro director técnico» en relación con los fichajes de verano en Madrid. Más tarde, el defensa argentino publicó un comunicado en el que decía: «La frustración por la derrota me llevó a expresar cómo me sentía en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas».

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El malestar en el vestuario agrava la crisis

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Carrick debe recuperar cuanto antes la autoridad en un vestuario dividido después de que dos derrotas europeas consecutivas dejaran al descubierto tanto las debilidades tácticas como el creciente descontento de los jugadores. Con figuras importantes que han cuestionado abiertamente tanto a la directiva como al cuerpo técnico en el plazo de una semana, el entrenador, cada vez más presionado, afronta una serie decisiva de partidos de las competiciones nacionales para conservar su puesto. La forma en que Carrick gestione a su capitán tras estas declaraciones, antes de la prueba del fin de semana en la Premier League, podría marcar su etapa al frente del equipo.