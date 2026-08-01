«Después de la temporada, Leipzig estuvo de viaje; además de nosotros, este verano solo el Dortmund está de gira, y en septiembre el Paderborn vuela a Estados Unidos. ¡Es muchísimo menos de lo necesario! Los clubes de la Bundesliga tienen que pensar con más visión de futuro», afirmó Kasper en una entrevista con Münchner Merkur/tz.

Mientras que los clubes de la Premier League inglesa «salen al mundo», los clubes alemanes siguen siendo todavía demasiado tímidos en lo que respecta a la comercialización internacional. «Eso significa que tienen que ser activos. No te puedes quedar en casa y luego quejarte de que bajan los ingresos. Si no haces nada, entonces tampoco llega nada», señaló Kasper.

Por eso desea «seguir desplazando siempre los límites» para dar en conjunto a la Bundesliga una mayor «visibilidad». «Por desgracia, es un hecho que los ingresos mediáticos, por ejemplo en Estados Unidos y Japón, están cayendo actualmente, pero precisamente por eso la liga tiene que encontrar junto con nosotros mecanismos estratégicos para impulsar las actividades. El Bayern de Múnich no puede viajar a todas partes».

BR

El Bayern, el BVB y el Leipzig viajan fuera de Europa

Este sábado, el FC Bayern viaja, en el marco del «Audi Summer Tour», para realizar un viaje de ocho días a Corea del Sur y Hong Kong. El próximo martes está previsto un amistoso contra el club asociado coreano de Red&Gold, el Jeju SK FC, antes de que el 7 de agosto llegue en Hong Kong el duelo con el Aston Villa, campeón de la Europa League.

Además del campeón récord del fútbol alemán, durante la actual pretemporada por lo demás únicamente el BVB (Japón) realiza un viaje de marketing fuera de Europa. El RB Leipzig viajó a Sudáfrica inmediatamente después de la pasada temporada.

En el FC Bayern planean reforzar aún más en los próximos años el foco en la apertura de mercados internacionales. «Nuestros mercados objetivo están claramente definidos. En América, hasta ahora nos habíamos centrado en Norteamérica y Centroamérica, pero Sudamérica cada vez resulta más atractiva. Asia también está clara; también hay que mirar a India, Indonesia y Tailandia. Ahí también tenemos que probar cosas nuevas de forma puntual», dijo Kasper.

De hecho, la Bundesliga solo percibe de los contratos internacionales una fracción de la suma que ingresan cada año, por ejemplo, la Premier League inglesa o LaLiga española. Mientras que la máxima categoría alemana ingresó últimamente apenas unos 302 millones de euros, incluido el patrocinio, por la venta de derechos televisivos en el extranjero, en la Premier League fue diez veces esa cifra y en España, al menos, todavía el triple.