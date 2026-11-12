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Eslovenia vs. Suiza: hora de inicio

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Eslovenia recibe a Suiza en el estadio Stožice de Liubliana, en la Liga B de la Nations League de la UEFA. Ambas selecciones se juegan puntos importantes en la lucha por el liderato del grupo.

Eslovenia ha mostrado irregularidad en esta edición de la Nations League. Tras empatar en su debut contra Escocia y perder ante Suiza, el equipo de Bošjan Cesar retomó el rumbo con victorias frente a Macedonia del Norte y Escocia, pero sigue bajo presión en el grupo.

Suiza llega a Liubliana como líder del grupo. El equipo de Murat Yakin ha ganado los cuatro partidos disputados hasta ahora en la Nations League y se ha asentado con claridad en lo más alto de la clasificación. La derrota contra Argentina en los cuartos de final del Mundial sigue siendo la única mancha de una temporada por lo demás sólida.

Yakin no podrá contar con Granit Xhaka. El capitán y organizador del centro del campo es baja por una lesión en la pantorrilla, una ausencia importante para un equipo que depende de su experiencia en la zona central. Miro Muheim tampoco estará disponible.

Para Eslovenia, este partido en casa es una oportunidad de recortar distancias con el líder. Jan Oblak y Benjamin Šeško aportan la calidad individual que Cesar debe aprovechar para vencer a Suiza.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión, el streaming en directo y la hora de inicio.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Eslovenia y Suiza?

Eslovenia llega con un balance desigual en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, un empate y dos derrotas. En la Nations League ganó recientemente 2-1 a Escocia, pero antes había perdido 1-2 contra Suiza. En total, marcó seis goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Suiza se ha mostrado mucho más sólida: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Yakin ganó sus cuatro encuentros de la Nations League, entre ellos un contundente 3-0 contra Escocia y un 2-1 frente a Eslovenia. Solo la derrota ante Argentina en los cuartos de final del Mundial (1-3) interrumpió su racha de victorias. En total, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco en ese periodo.

Eslovenia vs. Suiza: alineaciones

Eslovenia vs. Suiza: estado de forma

Eslovenia vs. Suiza: balance de enfrentamientos directos

Eslovenia vs. Suiza: las clasificaciones