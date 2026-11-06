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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha hablado sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección y ha revelado que no tenía conocimiento previo del anuncio. Ante las especulaciones de los medios, Jesus negó que existieran tensiones con el icono de 41 años e instó al país a centrarse en el futuro.

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El anuncio de una retirada histórica pilla a Jesus por sorpresa

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, compareció ante los medios después de que Cristiano Ronaldo decidiera poner fin a sus 23 años de carrera internacional. El delantero, de 41 años, se marcha con los récords mundiales de 234 partidos internacionales y 146 goles. Su despedida supone un cambio trascendental para Portugal antes de los encuentros de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Gales.

Jesus reconoció que no había sido informado previamente de la decisión y que se enteró de la retirada al mismo tiempo que el público.

Pese a lo repentino del anuncio, el seleccionador subrayó que respeta la decisión de Ronaldo de poner fin a su trayectoria internacional.

Se enteró por las redes sociales y negó que haya resentimiento

«Me enteré de la decisión al mismo tiempo que todos vosotros, a través del vídeo y del comunicado de Cristiano Ronaldo», reveló Jesus con franqueza cuando le preguntaron por el momento del anuncio.

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«Hasta ese momento, no sabía que tuviera intención de dejar la selección nacional. Yo estaba jugando, marcando goles, y él era uno de los jugadores con los que contaba. No intenté hablar con Cris. Durante los cuatro años que tengo de contrato con la Federación Portuguesa de Fútbol, siempre se recordará la marcha de Cris de la selección nacional».

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«Si acabo de decir que pensaba convocarlo, es porque creía que Cristiano Ronaldo seguiría en este proyecto de la Liga de Naciones. No hay resentimiento. ¿Por qué? Porque tomé todas mis decisiones pensando en el equipo. Como entrenador, siempre intenté defender lo que consideraba mejor para el grupo. Estoy perfectamente tranquilo», añadió Jesus.

Pasar página tras la era de Ronaldo

Aunque reconoció que Ronaldo es un referente indiscutible del fútbol portugués, Jesus pidió con firmeza a los medios que dejaran de centrarse en el capitán retirado y prestaran atención a la plantilla actual.

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«Este asunto ya se ha tratado y no voy a volver a hablar de él. Si queréis hablar de la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria, está bien. Pero ese tema está cerrado», afirmó Jesus sin rodeos.

«Es hora de empezar a hablar de la plantilla y de los nuevos jugadores. También considero que eso es importante. Lo que pasó en el pasado no me interesa en este momento. Por supuesto, creía que Cristiano Ronaldo podía volver y pensé en convocarlo y hablar con él. Pero tengo que respetar su decisión. Entendió que había llegado el momento de dejar la selección nacional».

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Respetar su legado mientras se renueva la plantilla

Jesus concluyó subrayando que la renovación de la plantilla debe ir acompañada de un profundo agradecimiento por lo que Ronaldo logró en el fútbol internacional.

«Tengo que respetar esa decisión, sin olvidar nunca lo que Cristiano Ronaldo representó y sigue representando para Portugal», explicó Jesus.

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«Es un símbolo y un referente para los jugadores más jóvenes que ahora están comenzando sus carreras. Sin embargo, son dos cuestiones completamente distintas que deben analizarse por separado».