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Ismaila Sarr, figura del Crystal Palace, ha hablado del intento de fichaje que estuvo a punto de llevarlo de Selhurst Park a Anfield en verano. El internacional senegalés sigue siendo una pieza clave del proyecto del club y ahora se centra en recuperar su mejor nivel bajo la dirección del recién nombrado Thomas Frank.

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Sarr pasa página del interés del Liverpool

Al recordar el interés del Liverpool hacia el final del mercado de fichajes de verano , Sarr admitió que la posibilidad de incorporarse a un club de tanto prestigio era importante. El Palace acabó rechazando el acercamiento del Liverpool por el internacional senegalés, que firmó una temporada sobresaliente: marcó 21 goles en 45 partidos entre todas las competiciones y ayudó al club a conquistar la Conference League.

El Liverpool decidió finalmente conservar a Cody Gakpo pese al interés del Manchester City. En una entrevista exclusiva con BBC Sport, el futbolista de 28 años, nominado al premio al futbolista africano del año, explicó cómo vivió aquel periodo. «El Liverpool es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y, cuando un club así muestra interés por ti, por supuesto que te lo tomas en serio», afirmó Sarr.

«No creo que ningún jugador fuera indiferente ante una oportunidad así. Era una posibilidad interesante y, naturalmente, pensé en lo que podía significar para mi carrera», añadió Sarr. Sin embargo, el extremo se apresuró a subrayar que su compromiso con el Crystal Palace sigue siendo absoluto. «Hoy, ese capítulo ha quedado atrás. Siempre he creído que no puedes avanzar si miras constantemente por el retrovisor. Soy jugador del Crystal Palace, estoy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos y estoy centrado en volver al campo y ayudar al equipo».

Una nueva etapa con Thomas Frank

La recuperación de Sarr coincide con un cambio importante en el banquillo de Selhurst Park. El Crystal Palace ha tenido un comienzo de temporada difícil y ocupa la última posición de la Premier League, con solo siete puntos en sus diez primeros partidos. Tras una etapa decepcionante con Pierre Sage, el club se apresuró a nombrar a Frank, exentrenador del Brentford y del Tottenham. Sarr, que solo disputó dos partidos saliendo desde el banquillo durante el breve periodo de Sage, ve el cambio de entrenador como un punto de inflexión fundamental para una plantilla que no ha logrado repetir el nivel de su anterior éxito europeo.

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Sarr confía en que el planteamiento táctico de Frank aporte el impulso necesario para escalar posiciones en la Premier League. «Por supuesto, es un momento difícil para todos en el club», admitió Sarr al hablar de la situación actual del equipo. «Después de todo lo que conseguimos la temporada pasada, nadie esperaba que estuviéramos en esta posición. Pero conozco la calidad de esta plantilla. Tenemos muy buenos jugadores, un grupo fuerte y la capacidad de darle la vuelta a la situación. La llegada de Thomas Frank es una oportunidad para empezar de nuevo, con energías renovadas y un enfoque diferente».

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Conversaciones sobre su contrato y recuperación de la lesión

Mientras Sarr trabaja para recuperarse de una lesión en la ingle, su futuro a largo plazo en el club ya está sobre la mesa. Aunque tiene contrato hasta 2029, los responsables del Palace, según se informa, están negociando para ofrecerle mejores condiciones que reflejen su condición de uno de los atacantes de élite de la liga. Sarr confirmó que hay conversaciones en marcha, pero prefirió mantener por ahora los detalles fuera del foco público.

«Sí, ha habido conversaciones con el club. Por ahora, prefiero que se desarrollen en privado y concentrarme en el fútbol», dijo. El delantero quiere corresponder a la confianza de la afición y de la directiva, especialmente después de una temporada en la que marcó 21 goles entre todas las competiciones. «Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, trabajar juntos y luchar por cada punto. Confío en que podamos superar este periodo difícil y alcanzar nuestros objetivos esta temporada», concluyó Sarr.

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Reconocimientos individuales y éxito internacional

El prestigio individual de Sarr nunca había sido tan alto, como demuestra su inclusión en la lista de diez candidatos al premio al jugador africano del año. La ceremonia, prevista para el 7 de diciembre en Lagos, llega después de un año extraordinario en el que fue elegido mejor jugador de la temporada en la Conference League . Sus nueve goles en esa competición fueron decisivos para que el Crystal Palace conquistara el primer gran título europeo de su historia, una hazaña que también le valió los premios al jugador del año del club concedidos por la afición y por los jugadores.

Su dominio también se ha extendido al ámbito internacional. Sarr desempeñó un papel clave con Senegal en el Mundial de 2026, en el que marcó cuatro goles. El delantero también había participado en la polémica final de la Copa Africana de Naciones de enero contra Marruecos, cuya victoria fue anulada inicialmente en marzo después de que los jugadores de Senegal abandonaran el campo sin permiso del árbitro. Desde entonces, Senegal ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar recuperar el título, pero Sarr sigue orgulloso de la actuación de su equipo e insiste en que «nos convertimos en campeones de África sobre el terreno de juego».