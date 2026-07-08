«Ese canalla se negó a darme la mano»... Nuevo ataque de la senadora paraguaya contra Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarela criticó a Kylian Mbappé tras el Francia-Paraguay del Mundial 2026.

La senadora acusó a Mbappé de insultar al portero de Paraguay tras los octavos de final del Mundial 2026 y lo llamó «canalla», reavivando las críticas contra el capitán francés, que ganó 1-0.

La senadora Amarela explicó su enfado en un discurso ante el Senado paraguayo: «¿Qué nos ha enfadado? Que Orlando Gil, nuestro joven portero debutante, le tendió la mano a Mbappé y ese canalla se la rechazó y le gritó. Eso no es propio de los franceses».

El incidente ocurrió tras el pitido final del partido entre Paraguay y Francia, cuando Mbappé se enfrentó al portero Orlando Gil, aumentando la tensión con la afición paraguaya.

No era la primera vez que Amarela criticaba a Mbappé: en una sesión anterior lo describió como «un camerunés colonizado, que finge ser fuerte como un francés, rencoroso, recién rico, arrogante y feo. Estuvo nervioso y asustado todo el partido, como su equipo; no marcaron y ganaron por casualidad. Lo único que reprochamos a nuestra selección es que no le dieran una bofetada tras el partido».

La senadora Nano Glaverna se sumó a las críticas y llamó «quejica» a Mbappé, recordando un incidente anterior en el que, según ella, el jugador ofreció un «beso» al defensa Juan Cáceres con insinuaciones inapropiadas.