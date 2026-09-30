En los extractos del libro publicados por adelantado por Sport Bild, Fährmann revela, entre otras cosas, el ritual que solía llevar a cabo en los partidos fuera de casa contra el archirrival del Schalke, el Borussia Dortmund: "Cuando salía al campo en Dortmund para calentar, mi primer acto oficial siempre era escupir con ganas en dirección a la Südtribüne, el 'Muro Amarillo'. En la 'Süd' hay más de 20.000 locos que nos desean la muerte a todos. Escupir era siempre mi saludo especial para ellos".

En los primeros tiempos de Fährmann en la plantilla profesional del S04, Manuel Neuer seguía siendo el número 1 de los mineros. "De verdad cambió la forma de jugar en la portería", se deshace en elogios el jugador de 38 años sobre su excompañero y también ofrece interesantes detalles sobre Neuer: "No era que a Manu no le gustara salir de fiesta. Al contrario: Manu formaba parte de los ultras y también 'hacía magia' a menudo con ellos. Más tarde, ya como profesional, incluso alguna vez regresó con el tren de los ultras en lugar de hacerlo con el autobús del equipo. O llevaba una camiseta ultra debajo de su camiseta de portero".

Fährmann, que puso fin a su carrera en la primavera de 2026, se convirtió inicialmente en el nuevo número 1 del Schalke tras una cesión al Eintracht Frankfurt (2009 a 2011), después de que Neuer dejara Gelsenkirchen rumbo al FC Bayern de Múnich. Sin embargo, una rotura del ligamento cruzado frenó en seco a Fährmann en el otoño de 2011, y no fue hasta finales de 2013 cuando recuperó la titularidad, que mantuvo hasta comienzos de 2019. Entonces, el entonces entrenador del Schalke, Domenico Tedesco, lo degradó.

¿Cómo se enteró Ralf Fährmann de su primera degradación en el FC Schalke?

"Sentía que algo no iba bien, pero en la vida habría imaginado lo que me esperaba", recuerda Fährmann sobre aquella conversación. "Dentro, Domenico Tedesco estaba sentado relajadamente en un sofá. Su segundo entrenador, Peter Perchtold, estaba sentado en una silla. Tedesco preguntó: '¿Cómo estás?'. Respuesta: 'Bien'. Tedesco: 'Vamos a hacer un cambio en la portería para la segunda vuelta. Alex Nübel será el nuevo número uno'. A partir de ahí, mi piloto automático tomó el control: '¿Por qué?'. Eso fue todo lo que logré decir", cuenta el exguardameta de las categorías inferiores de Alemania.

¿La sensación tras perder la titularidad en el club de su corazón, al que había llegado con solo 14 años desde la lejana Chemnitz? "Volví a mi habitación. Acababan de arrancarme el corazón y el alma. Sentí como si una parte de mí hubiera muerto", explica Fährmann, que unos meses más tarde fue cedido al Norwich City y justo después al Brann Bergen.

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En el verano de 2020 regresó al Schalke y un año después descendió como número 1. De aquella primera temporada en Segunda recuerda, entre otras cosas, una charla del entonces técnico Dimitrios Grammozis: "¿Cómo puedo describirlo mejor? Tras un 1-2 en Düsseldorf, irrumpió al día siguiente en el análisis del partido diciendo: '¿Queréis joderme? ¿Queréis joder a mi staff? Podéis follaros a vuestras novias de Insta, pero no a mí'". Resultaba especialmente chocante porque en el Schalke de aquella época estaba reunido "probablemente el equipo más correcto en el que había jugado", según Fährmann. "Muchos eran padres de familia. El equipo guardó un silencio incómodo tras aquella diatriba".

Fährmann también tiene cosas curiosas que contar sobre el exdirector deportivo del S04 Peter Knäbel, activo en distintas funciones en el Schalke entre 2018 y 2024: "Siempre se deslizaba en silencio por los pasillos y de repente aparecía delante de ti. Siempre dejaba abierta la puerta de su despacho. Especulábamos con que lo hacía para poder escuchar nuestras conversaciones", escribe Fährmann, antes de referirse al "legendario saco" de Knäbel: "Cada día colgaba en un sitio distinto. Unas veces con los fisios, otras en nuestro vestuario, otras en la sala de pesas. Lo atribuía a su despiste. Nosotros sospechábamos que así nos espiaba. Lo que dice mucho de nuestra relación con él".

¿Cómo fue el final de Ralf Fährmann en el Schalke?

El final de Fährmann en el Schalke, por su parte, fue bastante poco digno. En la pretemporada del verano de 2024 fue apartado al U23, y en el otoño siguiente se desató una guerra sucia entre el club y el jugador, y pronto quedó claro que el contrato de Fährmann, que expiraba en 2025, ya no sería renovado.

"Y así, a mí, que con 14 años había dejado mi hogar y a mi familia por el Schalke, me lo quitaron todo. Mi plaza de aparcamiento de entrenamiento, fuera. Prohibido entrar al vestuario. Ya no me dejaban ducharme. Sentía que tenía que cambiarme en un váter portátil Dixi, porque el U23 estaba alojado en una especie de pueblo de contenedores provisional. Tenía que entrenarme con jugadores amateurs y juveniles. Y también me quitaron mis entradas para los partidos", recuerda Fährmann, que disputó el último de sus 289 partidos oficiales con el S04 a finales de enero de 2024 en una derrota por 1-4 en Kaiserslautern.

Actualmente, el exportero vive en Suiza, pero, pese a su decepcionante salida, no puede dejar de lado al club de su corazón: "Por mucho que he intentado ignorar al Schalke, no lo consigo. Sigo todos los partidos por televisión y deseo de verdad a los aficionados éxitos deportivos. A pesar de todo: amo al Schalke. Esa es la verdad", subraya Fährmann.