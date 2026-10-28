¿Escupió en la cara a una empleada? Revelan graves acusaciones contra el padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro

Según informó Crónica Global, medio vinculado al conocido diario español El Español, al día siguiente de la gala y citando a testigos presenciales, Nasraoui habría escupido en la cara a una empleada de una cafetería del aeropuerto de Barcelona a raíz de una discusión, lo que desencadenó un enfrentamiento físico.

Algunos testigos, indignados, habrían intervenido y también habrían sido atacados por Nasraoui. El padre de Yamal incluso habría cogido una silla para lanzársela a esas personas. Finalmente tuvo que intervenir la policía del aeropuerto. Pese a todo, Nasraoui habría podido embarcar en un avión rumbo a Londres sin más incidentes.

Según las informaciones, el motivo de la discusión habría sido una chaqueta que Nasraoui habría dejado en una zona donde estaba prohibido hacerlo. Nasraoui habría ignorado las peticiones amables de que la dejara en otro lugar y, finalmente, habría gritado, amenazado y escupido a la empleada.

Si se confirman las informaciones procedentes de España, el episodio encajaría con la imagen turbia del padre de Yamal.

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El padre de Lamine Yamal acumula un largo historial de escándalos

Cuando su hijo se quedó sin el Balón de Oro en 2025, igual que un año después, Nasraoui sospechó que había una conspiración contra Yamal y calificó la elección de Dembélé como «el mayor daño moral a una persona». En la votación, dijo, había pasado «algo muy extraño». Ya durante la ceremonia se habría burlado de Dembélé. En diciembre de 2025 provocó con numerosos gestos a los aficionados del Real Betis, por lo que tuvieron que intervenir los agentes de seguridad.

En el verano de 2024, Nasraoui fue apuñalado y resultó gravemente herido tras una acalorada discusión con vecinos de Rocafonda, el barrio del que procede. Antes le habrían echado agua desde un balcón, lo que provocó que la situación se agravara. Él mismo fue condenado en 2023 por lesiones y daños materiales tras un ataque físico contra un puesto de campaña del partido populista de derecha VOX.

En una ocasión, atribuyó sus arrebatos emocionales, en parte violentos, al consumo de medicamentos potentes debido a la epilepsia que padece.

El lunes, al menos, quien asumió el papel de mal perdedor tras una gala del Balón de Oro fue solo el tío de Yamal, Abdul Abdellaoui, que criticó duramente la elección y no tuvo nada bueno que decir del ganador, Harry Kane.

«Mi sobrino estuvo increíble, fue el mejor jugador del mundo, todo el mundo lo sabe. Si te gusta el fútbol, vas a ver a Lamine, no a Harry Kane. Como Lamine es joven, siempre dicen: "Tiene tiempo, tiene 19 años". Y por eso no le dan el premio. De Harry, al que le quedan unos tres días de fútbol, dicen: "Venga, vamos a darle el premio". (...)», declaró en El Chiringuito TV.

Hasta la fecha, ninguna fuente oficial ha confirmado el incidente relacionado con Nasraoui, el padre de Yamal. Cabe preguntarse por qué, ante un incidente así, se le habría permitido viajar o permanecer en libertad. Normalmente, deberían haberle prohibido volar si los hechos ocurrieron realmente como sugiere Crónica Global. Por tanto, aún quedan dudas.



