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La noche histórica de Andy Robertson acabó en decepción: Suiza goleó 4-0 a Escocia en San Galo. El lateral superó en solitario a sir Kenny Dalglish al disputar su partido número 103 con la selección, pero un gol en propia puerta de Lewis Ferguson y otros tres tantos suizos acabaron con las esperanzas de Escocia de alcanzar la eliminatoria de la Liga de Naciones y aumentaron la presión sobre el seleccionador Sebastien Pocognoli.

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Un gol en propia puerta de Ferguson marca el rumbo del partido para Escocia

Robertson se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de Escocia al ser titular el lunes por la noche en el último encuentro del Grupo B1 de la Liga de Naciones, pero tuvo poco más que celebrar. Escocia se había mostrado cómoda ante una Suiza con muchos cambios, y John McGinn remató por encima de la portería en el minuto 17, hasta que Ferguson estiró la pierna y desvió el balón a su propia portería en el minuto 22.

Aaron Hickey estuvo cerca de empatar dos minutos después al cabecear un centro de Robertson ligeramente desviado del poste, pero la noche del carrilero terminó en el minuto 36, cuando tuvo que detenerse por un problema en los isquiotibiales.

Suiza arrolla a Escocia tras el descanso

Adrian Bajrami desaprovechó una gran ocasión al cabecear muy desviado antes del descanso, y Escocia lo pagó poco después de la reanudación. A los dos minutos de la segunda parte, Samuel Ballet combinó con Remo Freuler y Winsley Boteli desvió a la red su disparo. Cuatro minutos más tarde, Boteli asistió a Alvyn Sanches, que batió a Angus Gunn con un disparo cruzado para poner el 3-0.

Gunn evitó que Ballet marcara el cuarto y Scott McTominay disparó por encima de la portería tras un centro de Kieran Tierney, antes de que un remate del suplente Zeki Amdouni, desviado por Luke Graham, completara la goleada en el minuto 89.

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Escocia se queda sin eliminatoria y aumenta la presión sobre Pocognoli

La derrota deja a Escocia tercera de grupo, por detrás de Suiza y Eslovenia, con siete puntos de 18 posibles. Eso significa que se queda sin disputar la eliminatoria de ascenso y permanecerá en la Liga B en la próxima edición de la Liga de Naciones. También pierde la oportunidad de obtener una posición más favorable como cabeza de serie en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 del próximo mes.

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El inicio de Pocognoli, que sucedió a Steve Clarke, ha sido difícil. El belga solo ha ganado dos de sus seis partidos al frente del equipo, y ambas victorias llegaron ante Macedonia del Norte, colista del grupo.

¿Qué le espera a Escocia?

Al menos debutó Kristi Montgomery, que sustituyó a Ferguson cuando quedaban cinco minutos.

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Pocognoli debe encontrar respuestas antes de que el sorteo del próximo mes marque el camino de Escocia hacia la Eurocopa 2028, mientras Robertson regresa al Tottenham como el jugador con más partidos de la historia de su selección.