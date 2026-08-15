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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Escena preocupante: Musiala se desmaya y Al-Sibari corre a socorrerlo

I. Saibari
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J. Musiala
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El Sibari participó por primera vez con el Bayern Múnich

Los últimos minutos del amistoso entre el Bayern de Múnich y el Leipzig, este sábado, vivieron un momento preocupante cuando Jamal Musiala, jugador del conjunto bávaro, sufrió un desmayo sobre el terreno de juego, antes de que su nuevo compañero Ismael Saibari interviniera rápidamente para ayudarle.

Musiala cayó al césped y pareció perder el conocimiento durante unos instantes, por lo que Saibari se dirigió hacia él de inmediato y solicitó la intervención del cuerpo médico.

El internacional alemán recibió atención y logró abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque se le veía afectado por lo sucedido. En su lugar entró el joven senegalés Bara Ndiaye, en el minuto 86.

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El desmayo se produjo pocos minutos después de que Musiala anotara el tercer gol del Bayern, en el minuto 81, tras una asistencia decisiva de Saibari, en la primera aparición del jugador marroquí con la camiseta del conjunto bávaro, después de su fichaje procedente del Eindhoven neerlandés este verano.

El partido terminó con victoria del Bayern (3-1), en el que Luis Díaz marcó el gol que abrió el marcador, antes de que el Leipzig lograra el empate, para luego añadir Nathaniel Brown y Musiala los goles de los locales, en el encuentro disputado en el estadio Allianz Arena de Múnich.

El choque se enmarcó dentro de la preparación del Bayern para disputar la Supercopa local ante el Borussia Dortmund, el próximo sábado, antes de iniciar su andadura en la Bundesliga con el enfrentamiento frente al Stuttgart, el 28 de agosto.

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